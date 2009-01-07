Кто выиграл, кто проиграл, какова цена и как пойдут переговоры...

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Олег ДУБИНА завтра в Москве намерен провести переговоры с председателем правления ОАО "Газпром" Алексеем МИЛЛЕРОМ о поставках и транзите газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом О.ДУБИНА сообщил сегодня на брифинге.

«Начнем переговоры, которые не прекращались», - сказал он, подчеркнув, что не может спрогнозировать, каким образом эти переговоры будут проходить, поскольку подобная ситуация в газовых отношениях между Украиной и РФ возникла впервые. «Я не готов сказать, как дальше пойдут переговоры», - отметил О.ДУБИНА.

При этом он еще раз подчеркнул, что предложение российской стороны покупать газ по 450 долларов за тысячу кубометров экономически необоснованно и категорически неприемлемо для Украины. «Я не думаю, что Украина примет позицию в 450 долл.», - сказал О.ДУБИНА.

Характеризуя отношения между Украиной и Россией относительно газового вопроса, О.ДУБИНА отметил, что в этой ситуации на сегодняшний день нет ни выигравших, ни проигравших.

Как сообщал УНИАН, 1 января ОАО «Газпром» прекратил поставки газа в Украину, поскольку Москва и Киев не смогли договориться об условиях нового контракта на 2009 год.

В совместном заявлении Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО от 31 декабря 2008 года приводятся результаты проведенных на основании условий Меморандума от 2 октября 2008 г. расчетов, которые показывают, что на начало 2009 года цена на российский природный газ на российско-украинской границе должна составлять 201 дол. США/1000 куб.м. при размере ставки за транзит не ниже 2 дол. США за тыс. куб. метров на 100 км.

Председатель правления «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР заявил, что компания предлагает Украине новую цену на газ 450 долларов за тысячу кубометров. По его словам, «Нафтогаз Украины» отказался от «льготной цены» поставок газа в 2009 году в размере 250 дол. за тысячу кубометров и «в одностороннем порядке решил выйти из переговоров».

«Не вернула украинскую сторону за стол переговоров предложенная «Газпромом» цена за среднеазиатский газ в размере 370 дол. за тысячу кубометров, а также цена в 418 дол. за тысячу кубометров», - добавил он.