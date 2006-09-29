Гриценко советует Тарасюку расписываться только за себя

Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО отмечает, что не собирается идти в отставку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Виннице во время активной фазы широкомасштабных тактико-специальных медицинских учений.

«Я не хочу, чтобы у нас были спекуляции по поводу отставок: министр обороны не собирается в отставку, правительство не ставит вопрос об отставке, я работаю и буду работать максимально эффективно», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

«Все, что Борис Иванович (ТАРАСЮК - УНИАН) комментировал по вопросам отставки. Я хотел бы, чтобы он говорил о себе», - добавил министр обороны.

Как сообщал УНИАН, 28 сентября министр иностранных дел Украины Б.ТАРАСЮК допустил, что коалиция может отправить в отставку министра обороны и министра иностранных дел из-за того, что позиция этих членов правительства относительно внешнеполитического курса Украины не совпадает с позицией премьер-министра.