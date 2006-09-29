Янукович не делает трагедии из того, что Ющенко проигнорировал Кабмин

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ "не делает никакой трагедии" из того, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не прибыл на расширенное заседание Кабинета Министров 28 сентября.

Об этом премьер заявил корреспонденту УНИАН вечером 28 сентября в аэропорту Донецка.

"Я из этого не делаю никакой трагедии", - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он особо подчеркнул, что не хочет, "чтобы в этом плане были интриги".

Премьер отметил, что по окончании рабочего дня 28 сентября у него остались "обычные рабочие ощущения". "Обычные рабочие ощущения. Идет рабочий процесс. Те задачи, которые нам необходимо сейчас решать на данном этапе времени, правительство их решает", - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Комментируя неприбытие Президента на заседание Кабмина, В.ЯНУКОВИЧ сказал, что "в принципе, мы договаривались о том, что Президент примет участие в этом итоговом заседании Кабинета Министров, которое практически на таком уровне для нового правительства проходило впервые".

Однако премьер-министр акцентировал, что "Президент сам планирует себе рабочий график". "Это, как говорится, личное дело его аппарата", - добавил В.ЯНУКОВИЧ.

Он высказал пожелание, что "конечно, нам хотелось бы, чтобы мы вместе проводили такую работу" и снова подчеркнул, что у него с Президентом есть "общее понимание работы".

"Я с Президентом разговаривал после окончания заседания Кабинета Министров. Мы обменялись мнениями. Есть, я бы сказал так, общее понимание той работы, которую мы должны вместе делать", - заверил В.ЯНУКОВИЧ.

Он сказал: "Мы должны уважительно относиться к главе государства. Иначе не может быть. У нас только такой подход".

Как сообщал УНИАН, вчера Президент не прибыл на расширенное заседание Кабмина. Его представлял первый заместитель главы Секретариата Президент Арсений ЯЦЕНЮК.

А.ЯЦЕНЮК заявляет, что приход Президента Украины на заседание Кабинета Министров Украины был бы преждевременным.

«В связи с тем, что результаты (социально-экономического развития государства) подводятся, в основном, или за девять месяцев, или за год, Президент Украины принял решение дождаться приглашения на то заседание правительства, когда действительно будут новые макроэкономические показатели, и когда будет понятна динамика роста или спада, и понятно влияние правительства на ту или другую экономическую политику. Таким образом, сейчас преждевременно было приходить и комментировать соответствующие события», - в частности, сказал А.ЯЦЕНЮК.

Официальное представительство главы государства распространило комментарий А.ЯЦЕНЮКА о причинах отсутствия на заседании правительства Президента Украины. В этом комментарии еще одной причиной того, что Президент не прибыл в Кабмин А.ЯЦЕНЮК назвал ненадлежащую подготовку сегодняшнего заседания КМУ.