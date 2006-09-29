Янукович заставит чиновников ”пахать” круглосуточно

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подчеркивает, что "прежде всего, навести порядок нужно во власти".

Об этом он заявил корреспонденту УНИАН вечером 28 сентября в аэропорту Донецка.

"Мы обязаны навести в самый короткий период времени порядок в стране по многим вопросам. И, прежде всего, навести порядок нужно во власти. Чтобы чиновники знали, кто чем должен заниматься", - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр убежден, что чиновники должны из своей работы "убрать политику".

"И убрать политику, потому что люди, которые обязаны решать проблемы жизнеобеспечения государства, если они политизируют вопросы - их место на Майдане", - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Он твердо заявил, что чиновники "должны работать, пахать круглосуточно".

"А исполнители должны работать, пахать круглосуточно на людей, на страну", - заключил премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, вчера началась рабочая поездка премьер-министра В.ЯНУКОВИЧА в Донецкую область.

Запланировано, что сегодня утром В.ЯНУКОВИЧ примет участие в литургии в Свято-Преображенском кафедральном соборе.

Затем программой пребывания премьера в Донецке предусмотрено посещение им коммунального предприятия "Донецкгортеплосеть", ознакомление с процессом работы объекта жилищно-коммунального хозяйства.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ проведет в облгосадминистрации совещание с хозяйственным активом области. На этой встрече состоится церемония подписания протокола намерений о подготовке проекта Соглашения о региональном развитии Донецкой области между Кабинетом Министров Украины, Донецкими облгосадминистрацией и областным советом.

По завершении совещания премьер-министр проведет пресс-конференцию.