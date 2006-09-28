Ющенко едет в Тернополь
22:51, 28 сентября 2006Политика
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(программа визита)
Завтра Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО совершит однодневную рабочую поездку в Тернопольскую область.
Как сообщили УНИАН в официальном Интернет-представительстве главы государства, программой поездки предусмотрено, что Президент Украины проведет совещание с руководством Тернопольской области, примет участие в расширенном торжественном заседании Ученого совета Тернопольского государственного экономического университета по случаю 40-летия создания этого вуза и встретится с представителями средств массовой информации.
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