Ющенко: нельзя дважды демонстративно преодолевать вето Президента

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подпишет закон о моратории на повышение жилищно-коммунальных тарифов.

Об этом говорится в «Позиции Президента Украины по некоторым вопросам социально-экономического развития страны, которые были предметом рассмотрения на заседании Кабмина 28 сентября», сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно сообщению, Президент подчеркивает, что членам правительства следовало бы придерживаться “одной смысловой линии” во всех сферах.

«Нельзя дважды демонстративно преодолевать вето Президента Украины на закон об установлении моратория на повышение цен на жилищно-коммунальные услуги и тайком сокращать социальные расходы в бюджете”, - цитирует пресс-служба Президента.

“Я подпишу Закон об установлении моратория на повышение цен на жилищно-коммунальные услуги и искренне желаю Правительству его выполнить, предварительно учтя новую реальность в бюджете», – отметил Президент.

Как сообщал УНИАН, парламент 22 сентября преодолел вето Президента на закон о моратории на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Сегодня правительство обсуждало вопрос возможности снижения тарифов на газ и жилищно-коммунальные услуги, однако решение так и не было принято, и его принятие отложили до заседания координационного совета коалиции.

Президент обратился к председателю Верховной Рады Александру МОРОЗУ с требованием ускорить направление Закона «О моратории на повышение цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги и потребленные в быту природный газ и электроэнергию, услуги общественного транспорта (кроме такси)» для его подписания и официального обнародования.