Президент комментирует заседание Кабмина

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО критикует правительственный проект закона о Кабинете министров

Как сообщает пресс-служба Президента, в своем комментарии некоторых вопросов социально-экономического развития страны, которые были предметом рассмотрения на заседании Кабмина 28 сентября, В.ЮЩЕНКО отметил: "Существующим проектом мы опять смещаем центр влияния, хотя главная идея заключается в сбалансировании властной системы. В законопроекте не предложено решение таких ключевых вопросов, как взаимодействие главы государства и исполнительной власти, взаимодействие исполнительной и судебной ветвей власти и тому подобное. Я уже не говорю о вопросе института государственной службы, в частности введении должностей государственных секретарей, который остался вне поля зрения документа».

В то же время В.ЮЩЕНКО отметил, что Закон о Кабинете Министров должен быть принят в ближайшее время. «Это – требование Универсала национального единства, о выполнении которого нужно вести отдельный разговор, не в стенах правительства, а в публичном формате, отчитываясь перед обществом”, - сказал он.

Президент также подчеркнул, что Украина проявила новое качество экономической стабильности, которая должна быть подкреплена политической стабильностью, в частности эффективным механизмом взаимодействия всех ветвей власти. «Я категорически призываю не ассоциировать процесс введения в действие конституционной реформы с перетягиванием власти. Нам нужен механизм эффективного взаимодействия со всеми ветвями власти. Как гарант Конституции я отвечаю за сохранение баланса во власти и обществе. Надеюсь – мы достигнем понимания», – добавил глава государства.

Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании правительства был принят проект Закона о Кабинете министров Украины.

Ющенко предлагает правительству сделать акцент на приватизационных процессах 2007 года

Президент подчеркивает необходимость сделать отдельный акцент на приватизационных процессах, запланированных на 2007 год. Сегодня в деятельности структур, которые занимаются приватизацией, нет логики, а потому принципы, по которым правительством сформирован список объектов для приватизации, нуждаются в дополнительном объяснении.

«В этот перечень включена масса малоинтересных для инвесторов объектов. А ключевые объекты, которые должны находиться в частных руках и способны существенно пополнить бюджет страны, остаются в управлении государством. Не потому ли, что интересы государства пытаются подменить интересами отдельных чиновников?» – спросил Президент.

По убеждению В.ЮЩЕНКО, процедура приватизации должна стать прозрачной, условия конкурса понятными и одинаковыми для всех, и правительство обязано исправить ситуацию.

Ющенко обеспокоен тем, что участились аварии на шахтах

Президент Украины обеспокоен тем, что за последний месяц возникла уже третья авария на шахте.

«Уже тысячи раз говорилось, что при отсутствии реформ в отрасли мы платим слишком большую цену. Без системного подхода простое увеличение финансирования не решает даже проблемы безопасности (при этом шахта им. Засядька являетсо образцом в сфере безопасности)”, - цитирует пресс-служба Президента.

По убеждению В.ЮЩЕНКО, сначала научные работники и эксперты должны определить идеологию реформирования отрасли, дать нам ответ на целый ряд принципиальных вопросов – целесообразна ли добыча угля на такой глубине, как гарантировать безопасность шахтеров от метана и тому подобное.

“Есть тысячи нюансов, которые должны быть изучены», – цитирует пресс-служба главу государства.

Ющенко напоминает о застарелых проблемах в экономике

Президент считает, что деятельность правительства еще рано оценивать. “Деятельность нового Кабинета Министров оценивать пока еще рано, однако Президент надеется, что положительная тенденция по результатам 2006 года сохранится, поскольку для нее была сформирована соответствующая база”, - отмечается в сообщении пресс-службы.

В то же время, Президент выразил обеспокоенность по поводу застарелых негативных тенденций, которые уже накопились в отечественной экономике. Одной из таких проблем В.ЮЩЕНКО назвал отрицательное торговое сальдо, отметив, что это не является виной одного Правительства. «К такому результату мы шли на протяжении последних 15 лет, медля с активным поиском новых рынков и проведением системных реформ в экономике».

Ющенко убежден, что Украина демонстрирует “новую форму экономической стабильности”

Виктор ЮЩЕНКО убежден, что за семь месяцев текущего года Украина продемонстрировала новую форму экономической стабильности. Среди ключевых показателей, характеризующих здоровое состояние национальной экономики, В.ЮЩЕНКО, в частности, назвал рост ВВП за 7 месяцев на уровне 5,5%, низкий уровень инфляции – 3,8%, рост средней пенсии на 28%, заработной платы на 22%, реальных доходов населения на 19,5%, выполнение государственного бюджета на 101,2% при дефиците бюджета значительно ниже уровня, запланированного на год.

«Общество уже воспринимает как должное стабильность национальной валюты, отсутствие задолженности в бюджетной сфере, постоянный рост реальных доходов и пенсий, которые являются выше прожиточного минимума. Это произошло, несмотря на многочисленные стрессы, связанные с резким изменением конъюнктуры на мировых рынках и серьезными внутриполитическими вызовами», - цитирует пресс-служба В.ЮЩЕНКО.

При этом в сообщении отмечается, что Президент настаивает на необходимости сохранения и развития этих параметров правительством.

Ющенко обсудит вопрос кадровых ротаций в органах власти с СБУ, МВД и ГПУ

Президент в ближайшее время планирует обсудить вопросы организации государственной власти, кадровые вопросы и вопросы ротаций в органах государственной власти с генеральным прокурором Украины, председателем Службы безопасности Украины, министром внутренних дел и руководителями местных органов власти.

По словам В.ЮЩЕНКО, безусловно, главы облгосадмиистраций должны тесно сотрудничать с представителями органов местного самоуправления, но любое партнерство базируется лишь на взаимной основе, а следовательно ответственность должна быть общей с центральной властью.

Ющенко критикует проект бюджета за непрозрачность распределения средств на инвестпроекты

Виктор ЮЩЕНКО критикует предусмотренную в проекте бюджета на 2007 год непрозрачность распределения средств на инвестиционные проекты. “Миллиардные средства предложено распределить в непрозрачном формате. Для общества это означает – деньги пойдут неизвестно куда, и будут потеряны для Украины”, - цитирует пресс-служба Президента.

В то же время, Президент считает позитивным намерение правительства увеличить инвестиционные расходы.

В.ЮЩЕНКО также отметил, что, к сожалению, в проекте нового бюджета он не видит механизмов стимулирования экспорта, пополнения уставных фондов банков, создания кредитно-гарантийного учреждения.

“Все это – механизмы преодоления отрицательного сальдо и поддержки отечественного производителя”, - отметил В.ЮЩЕНКО.

Ющенко подпишет закон о моратории на повышение жилищно-коммунальных тарифов

Президент Украины подпишет закон о моратории на повышение жилищно-коммунальных тарифов, однако подчеркивает, что членам правительства следовало бы придерживаться “одной смысловой линии” во всех сферах.

«Нельзя дважды демонстративно преодолевать вето Президента Украины на закон об установлении моратория на повышение цен на жилищно-коммунальные услуги и тайком сокращать социальные расходы в бюджете”, - цитирует пресс-служба Президента.

“Я подпишу Закон об установлении моратория на повышение цен на жилищно-коммунальные услуги и искренне желаю Правительству его выполнить, предварительно учтя новую реальность в бюджете», – отметил Президент. (Парламент 22 сентября преодолел вето Президента на закон о моратории на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Сегодня правительство обсуждало вопрос возможности снижения тарифов на газ и жилищно-коммунальные услуги, однако решение так и не было принято).