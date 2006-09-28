Ющенко и Азаров диаметрально разошлись
Президент настаивает на "новой форме экономической стабильности"
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что за семь месяцев текущего года Украина продемонстрировала новую форму экономической стабильности.
Об этом идет речь в позиции Президента Украины по некоторым вопросам социально-экономического развития страны, которые были предметом рассмотрения на заседании Кабмина 28 сентября, сообщает пресс-служба главы государства.
Среди ключевых показателей, характеризующих здоровое состояние национальной экономики, В.ЮЩЕНКО, в частности, назвал рост ВВП за 7 месяцев на уровне 5,5%, низкий уровень инфляции – 3,8%, рост средней пенсии на 28%, заработной платы на 22%, реальных доходов населения на 19,5%, выполнение государственного бюджета на 101,2% при дефиците бюджета значительно ниже уровня, запланированного на год.
«Общество уже воспринимает как должное стабильность национальной валюты, отсутствие задолженности в бюджетной сфере, постоянный рост реальных доходов и пенсий, которые являются выше прожиточного минимума. Это произошло, несмотря на многочисленные стрессы, связанные с резким изменением конъюнктуры на мировых рынках и серьезными внутриполитическими вызовами», - цитирует пресс-служба В.ЮЩЕНКО.
При этом в сообщении отмечается, что Президент настаивает на необходимости сохранения и развития этих параметров правительством.
Как сообщал УНИАН, сегодня первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ на расширенном заседании правительства подверг критике позицию Секретариата Президента относительно якобы наличия высоких экономических показателей, а также за нежелание видеть, что Украина находится в экономическом кризисе.