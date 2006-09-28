Ющенко и Азаров диаметрально разошлись

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что за семь месяцев текущего года Украина продемонстрировала новую форму экономической стабильности.

Об этом идет речь в позиции Президента Украины по некоторым вопросам социально-экономического развития страны, которые были предметом рассмотрения на заседании Кабмина 28 сентября, сообщает пресс-служба главы государства.

Среди ключевых показателей, характеризующих здоровое состояние национальной экономики, В.ЮЩЕНКО, в частности, назвал рост ВВП за 7 месяцев на уровне 5,5%, низкий уровень инфляции – 3,8%, рост средней пенсии на 28%, заработной платы на 22%, реальных доходов населения на 19,5%, выполнение государственного бюджета на 101,2% при дефиците бюджета значительно ниже уровня, запланированного на год.

«Общество уже воспринимает как должное стабильность национальной валюты, отсутствие задолженности в бюджетной сфере, постоянный рост реальных доходов и пенсий, которые являются выше прожиточного минимума. Это произошло, несмотря на многочисленные стрессы, связанные с резким изменением конъюнктуры на мировых рынках и серьезными внутриполитическими вызовами», - цитирует пресс-служба В.ЮЩЕНКО.

При этом в сообщении отмечается, что Президент настаивает на необходимости сохранения и развития этих параметров правительством.

Как сообщал УНИАН, сегодня первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ на расширенном заседании правительства подверг критике позицию Секретариата Президента относительно якобы наличия высоких экономических показателей, а также за нежелание видеть, что Украина находится в экономическом кризисе.