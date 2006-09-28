Еще рано оценивать работу Януковича

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что деятельность правительства еще рано оценивать.

Об этом идет речь в позиции Президента Украины относительно некоторых вопросов социально-экономического развития страны, которые были предметом рассмотрения на заседании Кабмина 28 сентября», сообщает пресс-служба главы государства.

“Деятельность нового Кабинета Министров оценивать пока еще рано, однако Президент надеется, что положительная тенденция по результатам 2006 года сохранится, поскольку для нее была сформирована соответствующая база”, - отмечается в сообщении пресс-службы.

В то же время, Президент выразил обеспокоенность по поводу застарелых негативных тенденций, которые уже накопились в отечественной экономике. Одной из таких проблем В.ЮЩЕНКО назвал отрицательное торговое сальдо, отметив, что это не является виной одного Правительства. «К такому результату мы шли на протяжении последних 15 лет, медля с активным поиском новых рынков и проведением системных реформ в экономике», – цитирует пресс-служба Президента.