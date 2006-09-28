Ющенко предлагает правительству сделать акцент на приватизации

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает необходимость сделать отдельный акцент на приватизационных процессах, запланированных на 2007 год.

Как сообщает пресс-служба Президента, в своем комментарии относительно некоторых вопросов социально-экономического развития страны, которые были предметом рассмотрения на заседании Кабмина 28 сентября, В.ЮЩЕНКО отметил, что сегодня в деятельности структур, которые занимаются приватизацией, нет логики, а потому принципы, по которым правительством сформирован список объектов для приватизации, нуждаются в дополнительном объяснении.

«В этот перечень включена масса малоинтересных для инвесторов объектов. А ключевые объекты, которые должны находиться в частных руках и способны существенно пополнить бюджет страны, остаются в управлении государством. Не потому ли, что интересы государства пытаются подменить интересами отдельных чиновников?» – спросил Президент.

По убеждению В.ЮЩЕНКО, процедура приватизации должна стать прозрачной, условия конкурса понятными и одинаковыми для всех, и правительство обязано исправить ситуацию.