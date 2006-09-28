Ющенко: конституционная реформа и перетягивание власти - разные вещи

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО критикует правительственный проект закона о Кабинете министров.

Как сообщает пресс-служба Президента, в своем комментарии относительно некоторых вопросов социально-экономического развития страны, которые были предметом рассмотрения на заседании Кабмина 28 сентября, В.ЮЩЕНКО отметил: "Существующим проектом мы опять смещаем центр влияния, хотя главная идея заключается в сбалансировании властной системы. В законопроекте не предложено решение таких ключевых вопросов, как взаимодействие главы государства и исполнительной власти, взаимодействие исполнительной и судебной ветвей власти и тому подобное. Я уже не говорю о вопросе института государственной службы, в частности введении должностей государственных секретарей, который остался вне поля зрения документа».

В то же время В.ЮЩЕНКО отметил, что Закон о Кабинете Министров должен быть принят в ближайшее время. «Это – требование Универсала национального единства, о выполнении которого нужно вести отдельный разговор, не в стенах правительства, а в публичном формате, отчитываясь перед обществом”, - сказал он.

Президент также подчеркнул, что Украина проявила новое качество экономической стабильности, которая должна быть подкреплена политической стабильностью, в частности эффективным механизмом взаимодействия всех ветвей власти. «Я категорически призываю не ассоциировать процесс введения в действие конституционной реформы с перетягиванием власти. Нам нужен механизм эффективного взаимодействия со всеми ветвями власти. Как гарант Конституции я отвечаю за сохранение баланса во власти и обществе. Надеюсь – мы достигнем понимания», – добавил глава государства.

Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании правительства был принят проект Закона о Кабинете министров Украины.