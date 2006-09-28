В Севастополе завершились учения НАТО

В Севастополе сегодня завершились компьютерные командно-штабные учения НАТО “Кооператив Марлин-2006”, в которых принимали участие около 70 военнослужащих из 19 стран мира.

Как передает корреспондент УНИАН, директор учений капитан 1-го ранга Хельг ФЛОСТРАНД (Норвегия) во время церемонии закрытия, в частности, отметил: «мы вместе сделали еще один шаг к практическому участию стран-партнеров в миротворческих операциях, которые проводит НАТО». По его словам, в следующем году в Средиземном море пройдут многонациональные учения “Кооператив Мако-2007”, где все задания, которые отрабатывались на этих учениях на компьютерах, будут выполняться реально.

Как сообщил при подведении итогов учений начальник штаба - первый заместитель командующего Военно-морскими Силами Вооруженных Сил Украины контр-адмирал Игорь КАБАНЕНКО, украинская сторона планирует проводить подобные мероприятия ежегодно. По его мнению, это будет способствовать повышению уровня взаимосовместимости штабов и подразделений стран НАТО и стран-партнеров, их возможности действовать сообща во время проведения антитеррористических действий и операций по установлению мира.

По информации пресс-центра командования ВМС Украины, на учениях “Кооператив Марлин-2006”, которые проводились с 19 сентября в Севастопольском военно-морском институте им. П.С.Нахимова, с помощью компьютерных технологий отрабатывались вопросы подготовки и проведения в рамках антитеррористической операции эмбарговых, противоминных и противолодочных действий, эвакуации гражданских лиц в порту, обеспечения безопасности полетов авиации и кораблей и судов в местах базирования и на переходе морем.

В учениях “Кооператив Марлин-2006” принимали участие военнослужащие из тринадцати стран НАТО (Болгарии, Великобритании, Дании, Канады, Литвы, Норвегии, Германии, Греции, Италии, Польши, Словении, США и Турции), представители вооруженных сил четырех стран-участниц программы НАТО “Партнерство во имя мира” (Албании, Хорватии, Финляндии и Украины), а также двух стран Средиземноморского диалога (Алжира и Израиля).

В качестве наблюдателей на учениях присутствовали представители двух стран Стамбульской инициативы в области сотрудничества (Катара и Объединенных Арабских Эмиратов).