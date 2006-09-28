Прокуратура закрыла уголовное дело против Кушнарева

Генеральная прокуратура Украины закрыла дело, возбужденное против одного из лидеров Партии регионов Евгения КУШНАРЕВА по обвинению в сепаратизме (ч. 2 ст. 110 Уголовного Кодекса Украины) из-за отсутствия в его действиях состава преступления.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов.

Как сообщал УНИАН, 23 июня 2005 г. Генпрокуратура предъявила Е.КУШНАРЕВУ обвинения в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Такое же обвинение было предъявлено председателю Луганского областного совета Виктору ТИХОНОВУ, который также принимал участие 28 ноября 2004 года в съезде в Северодонецке, на котором звучали призывы к нарушению территориальной целостности и суверенитета Украины.

Обоих Генпрокуратура отпустила на поруки народных депутатов Украины. За Е.КУШНАРЕВА был внесен залог в 1,5 млн. долларов.