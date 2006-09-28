Ющенко отложил совещание с губернаторами

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО дал поручение отложить заявленное ранее совещание с председателями облгосадминистраций, которое было назначено на 15.30 28 сентября в Секретариате Президента.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, совещание отложено в связи с тем, что Кабинет Министров перенес рассмотрение вопроса о тарифах на жилищно-коммунальные услуги.

Вместе с тем, глава государства поручил главе Секретариата Президента Виктору БАЛОГЕ провести совещание с губернаторами сегодня в 19.00 по окончании заседания правительства.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров на своем сегодняшнем заседании решил обсудить проект постановления правительства о снижении тарифов на жилищно-коммунальные услуги и газ на координационном совете парламентской коалиции.