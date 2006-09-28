Тарасюк допускает, что коалиция уберет его и Гриценко

Министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК допускает, что коалиция может отправить в отставку министра обороны и министра иностранных дел из-за того, что позиция этих чиновников относительно внешнеполитического курса Украины не совпадает с позицией премьер-министра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Б.ТАРАСЮК сказал на пресс-конференции, в то же время выразив надежду на соблюдение достигнутых политических договоренностей.

«Я допускаю теоретическую возможность таких решений коалиции, но существуют политические договоренности между политическими силами, которые входят в нынешнюю коалицию, а также «Нашей Украиной», при участии Президента и председателя ВР. Я думаю, что этих политических договоренностей будут придерживаться все их субъекты», - сказал Б.ТАРАСЮК.

При этом он напомнил, что не существует позиции Президента, премьер-министра или какого-то министра по внешнеполитическим вопросам, есть единая позиция государства в вопросах внешней политики, которая определяется Президентом согласно с его полномочиями по Конституции.