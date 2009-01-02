Нафтогаз пожалуется на Газпром в трибунал Стокгольма
13:16, 02 января 2009Политика
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Требуют повысить плату за транзит
«Нафтогаз» сообщил сегодня Еврокомиссии о том, что будет добиваться международного арбитража по вопросу о штрафе в 450 миллионов долларов за задержки платежей "Газпрому" за прошлый год. В случае подачи иска слушания пройдут в коммерческом трибунале Стокгольма, сообщает Русская служба новостей.
Одновременно "Нафтогаз" направил в адрес "Газпрома" и Еврокомиссии специальное письмо, в котором требует повысить с этого года плату за транзит - до 1,8 долл за 1 тыс кубометров на каждые 100 км.
В 2008 году "Газпром" и "Нафтогаз" согласовали эту цену на уровне 1,7 долл. Эта договорённость остаётся в силе до конца 2010 года.
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