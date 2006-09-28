Откроется второй этап ХІІ съезда Социалистической партии Украины

11-00 - Состоится второй этап ХІІ съезда Социалистической партии Украины. В работе примет участие Председатель Верховной Рады Украины, лидер СПУ А.Мороз (проспект Победы, 37, Центр культуры и искусств Национального технического университета Украины). Регистрация представителей СМИ – с 10-00 30 сентября. Для представителей СМИ предусмотрена протокольная съемка (20 минут) в начале работы съезда. Нужна аккредитация. Телефон: 575-99-90. Аккредитация проводится с 10-00 до 14-00 29 сентября;

14-15 - пресс-конференция председателя СПУ Александра Мороза, а по окончании работы съезда - итоговый брифинг для СМИ (ориентировочно в 18-30).

Нужна аккредитация. Телефон: . 8(044) 575-99-90. Аккредитация до 14-00 29 сентября.