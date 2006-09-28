Заявления Януковича на Кабмине ставят коалицию под сомнение

“Наша Украина” считает, что последние заявления премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА о возможности освобождения от должности министра юстиции Романа ЗВАРИЧА ставят под сомнение переговоры относительно создания Коалиции национального единства и свидетельствуют о том, что “партия войны” в окружении главы правительства набирает все больший вес.

Как говорится в заявлении, переданном агентству УНИАН пресс-службой “Нашей Украины”, “мы убеждены, что подобные заявления В.ЯНУКОВИЧА ставят под сомнение переговорный процесс относительно создания Коалиции национального единства. Подобной оценки заслуживают и заявления, высказанные лидером Партии регионов в Брюсселе, и попытки отправить в отставку отдельных губернаторов”.

“Наша Украина” заявляет, что поддерживает действия министра юстиции Р.ЗВАРИЧА, поскольку они базируются исключительно на правовой позиции, и, в отличие от заявлений руководства правительства, не имеют признаков политической конъюнктуры.

“Мы рассчитываем, что здравый смысл победит и политические силы Украины осознают необходимость практического воплощения политики национального примирения и единства”, говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, во время заседания Кабинета министров министр юстиции Р.ЗВАРИЧ назвал некорректным проект постановления, в котором, в частности, идет речь о целесообразности освобождения пяти губернаторов. На это премьер-министр В.ЯНУКОВИЧ предупредил Р.ЗВАРИЧА об освобождении в случае создания препятствий требованиям правительства повысить ответственность руководителей органов власти и поручил Министерству юстиции и юридическому управлению Кабинета министров найти правовую формулировку в проекте постановления.