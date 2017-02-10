Гройсман: через десять лет Украина сможет соответствовать критериям вступления в ЕС

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сказал в четверг в Брюсселе во время конференции, посвященной экономическому развитию Украины.

«Если есть скептические мнения о том, что реформы в Украине не происходят, то я бы так не сказал. Мы пока не ощущаем результатов этих реформ, и с этим я могу согласиться. Но я точно знаю, что в 2017 году нам удастся закрепить и ускорить экономический рост, и каждый украинский гражданин почувствует, что и почему происходило, и как начинает меняться его жизнь», – заверил украинский премьер.

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Отвечая на вопрос по поводу будущего членства Украины в ЕС, Гройсман подчеркнул, что украинское общество и Украина определились в этом вопросе. «Мы взяли курс на европейскую интеграцию. Уже есть Соглашение об ассоциации с ЕС – это дорожная карта трансформации, которая происходит в Украине. Бесспорно, мы видим, что наступит то время, когда мы подадим заявку на членство в ЕС, но мы понимаем, что нам нужно выполнить наше домашнее задание. Я считаю, что в рамках десяти лет, я это говорил и год назад – в рамках десяти лет – это то время, что если идти быстро и качественно, мы сможем соответствовать стандартам, которые позволят нам вступить в ЕС. Но надо тяжело над этим работать», – сказал он.

По словам Гройсмана, первая задача, которая стоит перед Украиной – это получить профессиональную компетентную власть и систему управления государством. «Мы начали с 1 мая 2016 года полноценную реформу государственной службы. Она является первой за все годы независимости – мы пошли на перезагрузку всей системы государственной власти в Украине. Это перезагрузка будет длиться несколько лет», – подчеркнул премьер-министр.

Также Гройсман напомнил, что в Украине были приняты беспрецедентные решения, которые позволили начать борьбу с коррупцией. «Я ее разделяю на две части – с одной стороны, мы должны создать условия, при которых бы коррупционных деяний не возникало – это системные изменения, и с другой стороны, наказания за коррупционные деяния должны быть неотвратимыми. Мы действительно верим в то, что делаем», – заверил Гройсман.