Глава МИД Литвы завтра посетит Донбасс – Геращенко

Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Геращенко сообщила, что встретилась с главой МИД Литвы и поблагодарила его за твердую позицию его страны в вопросе восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.

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"Помимо вопросов двусторонних отношений и межпарламентского диалога, обсудили гуманитарную и ситуацию безопасности на Донбассе, вопросы нарушения прав человека в оккупированном Крыму. Украину чрезвычайно тревожит тот факт, что в окончательном отчете ОБСЕ/БДИПЧ по результатам наблюдения на выборах в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации 2016 года полностью проигнорированы факты незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией. Считаем, что ОБСЕ должна усовершенствовать методику мониторинга, которую использует БДИПЧ", - заявила Геращенко.

"А уже завтра мы вместе с министром посетим Донбасс, чтобы увидеть воочию ситуацию с безопасностью и гуманитарную ситуацию", - добавила первый заместитель спикера парламента.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко провел сегодня встречу с министром иностранных дел Литвы, во время которой стороны обсудили обострение ситуации на Донбассе.