Янукович закручивает гайки

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что не потерпит «политических и эмоциональных» игр в работе исполнительной власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время расширенного заседания Кабинета Министров.

«Я хотел бы предупредить всех тех, кто считает, что можно будет и дальше играть на политических эмоциях и уходить от личной ответственности, чтобы вы не думали, что вам это удастся», - заявил В.ЯНУКОВИЧ, отметив при этом, что обращается ко всем – и чиновникам, и губернаторам, и всем присутствующим на сегодняшнем заседании правительства.

Также В.ЯНУКОВИЧ заявил, что он лично будет жестко контролировать выполнение всех принятых правительством решений, «и это не политика, это конкретика».

Премьер также подчеркнул, что в оценке того или иного чиновника или руководителя для него будет иметь значение только результат и эффективность его деятельности, и качество выполнения непосредственных обязанностей.

«Эмоций не будет, будет прагматический подход. И аплодисменты, которые сегодня здесь были в зале… я все это хорошо-хорошо понимаю. Кто хочет рукоплескать на площадях, я вам такие условия очень-очень быстро дам, будете там рукоплескать. А в правительстве и в исполнительной власти все должны работать и отвечать за результаты нашей работы», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Он также подчеркнул важность создания механизма сотрудничества между ветвями власти, отметив, что главный недостаток за все годы независимости Украины - очень низкий уровень ответственности власти, благодаря чему, по его словам, «чиновники здесь, в Киеве, научились играть в политику, вместо того, чтобы решать вопросы».

«Мы еще долгое время будем бороться с тем, когда политизированный чиновник вместо того, чтобы находить решение, ищет возможности в мутной воде найти свое безответственное место, как сориентировать Президента, что кто-то смотрит на него не так», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Поэтому, по словам премьера, сегодня власть должна продемонстрировать политическую волю и искоренить эту практику, как в парламенте и правительстве, так и в Секретариате Президента.