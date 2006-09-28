Лидер Меджлиса согласился быть советником у Януковича

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины (блок "Наша Украина") Мустафа ДЖЕМИЛЕВ согласился стать советником у Премьер-министра Украины, главы Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил зампредседателя Меджлиса, депутат Верховной Рады АРК Ремзи ИЛЬЯСОВ сегодня на пресс-конфренции в Симферополе.

Как напомнил Р.ИЛЬЯСОВ, глава Кабмина сделал такое предложение М.ДЖЕМИЛЕВУ в ходе своего рабочего визита в Крым в середине августа. По словам зампредседателя Меджлиса, в настоящее время уже вышло постановление Кабмина о назначении М.ДЖЕМИЛЕВА советником Премьер-министра.

Р.ИЛЬЯСОВ также заявил, что ему пока неизвестна реакция на это назначение со стороны партии "Русский блок", которая подвергает резкой критике Меджлис и создала с крымской организацией Партии регионов фракцию "Блок "За Януковича!"" в Верховной Раде АРК. Зампредседателя Меджлиса напомнил, что в интервью ряду СМИ лидер партии "Русский блок" Александр СВИСТУНОВ заявил, что крымские депутаты, представляющие его политическую силу, выйдут из фракции "Блок "За Януковича!"", если М.ДЖЕМИЛЕВ станет советником у В.ЯНУКОВИЧА. ""Русский блок" заявлял, что он выйдет из фракции «Блок "За Януковича!", так как среди русских глава правительства себе советников не нашел. Настолько это цинично говорилось, - отметил Р.ИЛЬЯСОВ. - Поэтому не знаю, как они (представители "Русского блока" - УНИАН) поступят, но такие заявления у них есть".

Как сообщал УНИАН, 11 августа В.ЯНУКОВИЧ посетил с рабочей поездкой Крым, в ходе которой, в частности, провел встречу с представителями Меджлиса.