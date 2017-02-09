Россия готовилась аннексировать Крым в 2013 году: Минюст собрал достаточно доказательств

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в Киеве министр юстиции Павел Петренко.

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«Нам удалось добыть доказательства того, что в 2013 году Российская Федерация начала активные действия на территории Крыма. Россия несанкционированно увеличила свой контингент: незаконно в Крым переводились личный состав и техника, велась подрывная работа в местных органах власти Крыма. Нам известны фамилии чиновников РФ, которые координировали эту спецоперацию. Мы имеем показания свидетелей», - сообщил министр юстиции, отметив, что Украина располагает свидетельскими показаниями о случаях пленения гражданских лиц и применения к ним пыток уже в период появления в Крыму российских войск - так называемых «зеленых человечков».

Как подчеркнул Петренко, имеющиеся доказательства позволяют полностью опровергнуть позицию России о том, что ее действия в Крыму стали «эмоциональной реакцией на события в Украине».

«Это обман и небылицы. Активная фаза процесса (захвата Крыма - УНИАН) началась еще в 2013 году. И на тот момент руководство страны - Янукович и его окружение - не могли не знать об этих действиях. Но они были пособниками и помогали тому, чтобы в Крыму развивалась подготовка к захвату и оккупации», - отметил Петренко.

Справка УНИАН. С 27 февраля 2014 вооруженные люди без опознавательных знаков блокировали и захватывали военные, пограничные и государственные объекты в Крыму.

16 марта нелегитимная власть АРК провела незаконный референдум и заявила, что почти 100% участников проголосовали за присоединение Крыма к РФ.

18 марта в Кремле Путин и представители нелегитимной власти Крыма подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Россию Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов.

Практически все страны мира не признали территориального деления Украины, осудив действия Кремля.