Янукович ”деликатно” попросил министров Ющенко не играться

Кабинет министров поручил Министерству юстиции и юридическому управлению Кабинета министров найти правовую формулировку в постановлении относительно освобождения пяти губернаторов.

Во время заседания Кабмина министр юстиции Роман ЗВАРИЧ отметил, что это постановление не является корректным, на что премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ предупредил Р.ЗВАРИЧА об освобождении в случае создания препятствий требованиям правительства повысить ответственность руководителей органов власти, сообщает “Украинская правда”.

"Я предупреждаю всех, в том числе и вас, Роман Михайлович, - все, кто мешают поднятию уровня ответственности за свои обязанности – я буду инициировать освобождение, в том числе и вас", - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

"Члены правительства от "Нашей Украины" должны понять, что мы с вами в деликатных отношениях, поэтому не играйтесь", - добавил В.ЯНУКОВИЧ.

На это Р.ЗВАРИЧ ответил, что В.ЯНУКОВИЧ мог его неправильно понять, потому что он имел в виду, что постановления правительства должны проходить экспертизу Минюста, чего не было в этом случае.

На это премьер поручил сделать экспертное заключение относительно постановления.

"Вопрос (ответственности пяти губернаторов) не снимается. Возможно, по форме он будет другим", - добавил В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, согласно проекту правительственного постановления «О работе центральных и местных органов исполнительной власти по экономическому и социальному развитию регионов в январе-августе 2006 года, выполнение Плана безотлагательных мер по преодолению кризисных явлений в экономике и социальной сфере и завершение подготовки народного хозяйства к работе в осенне-зимний период», предлагается поднять перед Президентом вопрос о целесообразности пребывания на занимаемых должностях председателя Полтавской ОГА Валерия АСАДЧЕВА (член УНП), председателя Тернопольской ОГА Ивана СТОЙКО (НСНУ), председателя Харьковской ОГА Арсена АВАКОВА (НСНУ), председателя Херсонской ОГА Бориса СИЛЕНКОВА (НСНУ) и председателя Черниговской ОГА Николая ЛАВРИКА (Партия промышленников и предпринимателей, которая входит в блок «Наша Украина») за неудовлетворительное решение проблем, которые сдерживают экономическое и социальное развитие соответствующих регионов.