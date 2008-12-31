Криль предлагает «рождественский» мораторий на политику
Лидер ЕЦ вспомнил хорошую традицию
Лидер “Единого Центра”, народный депутат Украины Игорь КРИЛЬ предлагает украинским политикам ввести на рождественские праздники мораторий на политические вопросы.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.
«В период рождественских праздников украинским политикам нужно ввести мораторий на политические вопросы», - сказал И.КРИЛЬ
«В мире есть хорошая традиция, которая началась еще в 8 веке до Рождества Христова в древней Греции. Во время Олимпийских игр прекращаются все войны, и бывшие враги ищут взаимопонимания, - напоминает народный депутат. - Такой принцип олимпийского перемирия как никогда актуален в современной украинской политике».
«Предлагаю в новом году представителям разных политических сил забыть о взаимных обидах и вспомнить то, что нас объединяет. Если мы сосредоточимся над преодолением экономического кризиса, такой шаг почувствует каждый гражданин нашего государства. К тому же это поможет Украине войти в февраль-март, то есть в месяцы, которые, по мнению экспертов, станут пиком кризиса, более подготовленной», - предлагает И.КРИЛЬ.