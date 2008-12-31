Криль предлагает «рождественский» мораторий на политику

Лидер “Единого Центра”, народный депутат Украины Игорь КРИЛЬ предлагает украинским политикам ввести на рождественские праздники мораторий на политические вопросы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

«В период рождественских праздников украинским политикам нужно ввести мораторий на политические вопросы», - сказал И.КРИЛЬ

«В мире есть хорошая традиция, которая началась еще в 8 веке до Рождества Христова в древней Греции. Во время Олимпийских игр прекращаются все войны, и бывшие враги ищут взаимопонимания, - напоминает народный депутат. - Такой принцип олимпийского перемирия как никогда актуален в современной украинской политике».

«Предлагаю в новом году представителям разных политических сил забыть о взаимных обидах и вспомнить то, что нас объединяет. Если мы сосредоточимся над преодолением экономического кризиса, такой шаг почувствует каждый гражданин нашего государства. К тому же это поможет Украине войти в февраль-март, то есть в месяцы, которые, по мнению экспертов, станут пиком кризиса, более подготовленной», - предлагает И.КРИЛЬ.