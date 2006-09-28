Яценюк объяснил, почему Ющенко не пришел в Кабмин

Одна из причин, почему Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не прибыл на расширенное заседание Кабинета Министров Украины – ненадлежащая подготовка сегодняшнего заседания. Об этом говорится в комментарии первого заместителя главы Секретариата Президента Украины – представителя Президента в Кабинете Министров Арсения ЯЦЕНЮКА о причинах отсутствия на заседании правительства Президента Украины.

Комментарий передан УНИАН Официальным интернет-представительством Президента Украины.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, вся статистика и вся картина макроэкономической динамики прослеживается только по результатам года или по результатам девяти месяцев. Следовательно, понятно, что правительство будет формировать следующее заседание правительства либо по результатам года, либо по результатам девяти месяцев. Только тогда у Президента Украины будет возможность увидеть общую картину и таким образом прокомментировать позицию и деятельность правительства за период его полномочий. Как отметил А.ЯЦЕНЮК, «правительство работает только месяц и все рабочие вопросы решают на встречах с премьер-министром. Поэтому присутствие Президента на сегодняшнем заседание Кабмина было нецелесообразным».

Кроме этого, Секретариат Президента Украины отмечает, что еще одна из причин, почему глава государства не прибыл в Кабмин – ненадлежащая подготовка сегодняшнего заседания.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президента Украины ожидали на расширенном заседании Кабинета Министров Украины. Однако, он не пришел.

Вместо В.ЮЩЕНКО на заседание Кабмина пришел первый заместитель председателя Секретариата Президента Украины А.ЯЦЕНЮК. Он, в частности, от имени Президента попросил правительство снять из проекта постановления о работе центральных и местных органов исполнительной власти по экономическому и социальному развитию регионов в январе-августе 2006 года предложения относительно освобождения ряда губернаторов. Также он попросил правительство учесть предложения Президента к проекту закона о Кабинете Министров Украины.

На заседании правительства первый вице-премьер министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ выразил неудовлетворение тем, что точку зрения Президента на социально-экономическое развитие страны сегодня на заседании правительства выражал А.ЯЦЕНЮК, а не сам В.ЮЩЕНКО. «Хотелось бы, чтобы Президент сам выразил свою точку зрения, а не выходило так, что его представитель на заседании КМУ пересказывает то, что думает Президент, что он считает», - сказал первый вице-премьер.