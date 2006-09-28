Ющенко хочет знать, что пообещал Бойко России

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО намерен встретиться с профильными министрами для обсуждения ситуации, сложившейся в топливно-энергетическом комплексе. Об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя Секретариата Президента Украины Арсений ЯЦЕНЮК.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, в частности, Президент хочет получить информацию о ходе украинско-российских переговоров о поставках газа.

«Президент хочет услышать о том, каким образом проходят газовые переговоры. Ведь вы помните, что по газовым переговорам прошлого года, кажется, все документы были опубликованы», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что в данном контексте может обсуждаться кадровый вопрос по НАЭК «Энергоатом». При этом он подчеркнул, что Президент никоим образом не собирается вмешиваться в оперативную деятельность энергетических компаний. «Никоим образом Президент не собирается вмешиваться в оперативную деятельность тех или иных компаний», - резюмировал первый заместитель главы Секретариата Президента.