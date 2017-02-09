В "Народном фронте" возмущены поступком Гончаренко, который разрисовал фрагмент Берлинской стены - заявление

Партия "Народный фронт" выражает возмущение дикарским поступком члена парламента Алексея Гончаренко, который ради скандальной саморекламы разрисовал обломок Берлинской стены рядом с Посольством Германии в Украине.

Читайте такжеЭмоциональная надпись на Берлинской стене: Климкин прокомментировал поступок нардепа-"графитчика" Гончаренко

Видим не только отсутствие политической культуры, но и элементарного сознания.

Самым отвратительным является то, что для дерзости был выбран символ, который имеет важное значение и для Германии, и для Украины как части Европы, освобожденной от российской и советской оккупации.

Эти ничтожные действия наносят ущерб нашим интересам и отвлекают внимание от действительно принципиальных и важных оценок, которые Украина обязана доказывать всему миру.

"Народный фронт" осуждает любые проявления неуважения и кощунства в отношении дипломатических учреждений наших международных партнеров, с которыми нас объединяет общее соблюдение цивилизованных международных норм, правил и стандартов поведения.

Нельзя уподобляться России. Нельзя проводить выборы под дулами российских автоматов. И ни одна сомнительная заявление не может быть оправданием варварства, которое ведет в противоположную сторону от цивилизации, демократии и Европы.