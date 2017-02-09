В "Народном фронте" возмущены поступком Гончаренко, который разрисовал фрагмент Берлинской стены - заявление

12:16, 09 февраля 2017
Политика
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Это не только недостаток политической культуры, но и элементарного сознания.

Алексей Гончаренко разрисовал фрагмент Берлинской стены под посольством ФРГ / Алексей Гончаренко, Facebook

Партия "Народный фронт" выражает возмущение дикарским поступком члена парламента Алексея Гончаренко, который ради скандальной саморекламы разрисовал обломок Берлинской стены рядом с Посольством Германии в Украине.

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Видим не только отсутствие политической культуры, но и элементарного сознания.

Самым отвратительным является то, что для дерзости был выбран символ, который имеет важное значение и для Германии, и для Украины как части Европы, освобожденной от российской и советской оккупации.

Эти ничтожные действия наносят ущерб нашим интересам и отвлекают внимание от действительно принципиальных и важных оценок, которые Украина обязана доказывать всему миру.

"Народный фронт" осуждает любые проявления неуважения и кощунства в отношении дипломатических учреждений наших международных партнеров, с которыми нас объединяет общее соблюдение цивилизованных международных норм, правил и стандартов поведения.

Нельзя уподобляться России. Нельзя проводить выборы под дулами российских автоматов. И ни одна сомнительная заявление не может быть оправданием варварства, которое ведет в противоположную сторону от цивилизации, демократии и Европы.

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Теги: #Гончаренко#граффити