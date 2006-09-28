Выступление Януковича на расширенном Кабмине (полный текст)

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО Премьер-министра Украины В.Ф.Януковича на расширенном заседании Кабинета Министров Украины 28.09.2006 г. Уважаемый господин Председатель Верховной Рады!

Уважаемые соотечественники!

Я рад всех вас приветствовать.

То, что Председатель парламента, Правительство, народные депутаты, руководители областей, - все мы здесь вместе обсуждаем важнейшие государственные задачи, это означает, что мы на хорошей дороге консолидации усилий власти, политиков и всего украинского общества.

Но важнее всего для меня, что мы осуществляем эти шаги открыто и прозрачно.

И присутствие здесь, вместе с нами большого количества журналистов ярко свидетельствует о расширении свободы слова в Украине, иллюстрирует процесс перестройки гражданского общества, где власть поступает открыто и прозрачно.

Анализируя сегодня результаты социально-экономического развития в этом году, должен подчеркнуть, что условия, в которых нашему Правительству пришлось начать работу, оказались, мягко говоря, непростыми.

Вы знаете, что я не люблю критиковать предшественников. Я привык отвечать за себя и свои действия.

Но должен отметить, процессы в социально-экономической сфере к концу июля приобрели критически негативный характер.

Первой проблемой была разбалансированность бюджета.

Несмотря на увеличение фискального давления в начале этого года до 35,3% процента от ВВП, бюджет не выполнялся.

Вследствие этого нам достался дефицит свыше 6 миллиардов гривен.

В то же время значительно выросли авансовые налоговые платежи и объемы невозмещенного НДС.

Несбалансированность бюджета породила целый ряд и других проблем.

Среди них – недостаток средств для выплаты пенсий военнослужащим, для покрытия расходов местных бюджетов на энергоносители и для других расходов.

Огромное беспокойство Правительства вызывает состояние важнейших государственных монополий. В первую очередь Укрзалізниці и Нафтогаза.

Назову лишь две цифры: по оценкам специалистов убытки Нафтогаза в этом году могут достичь 1,5 миллиарда долларов США, а накопившиеся долги “Укрзалізниці” превысили 7 млрд. грн.

В результате избыточной финансовой нагрузки и полуторалетнего, не побоюсь этого слова - “преступного” хозяйствования эти компании фактически оказались на грани банкротства.

Во-вторых, в очень непростом состоянии мы приняли социальную сферу.

Объем задолженности по выплате заработной платы с начала 2006 года увеличился почти на 10% и составил свыше 1 млрд. грн.

Тяжелым грузом лег на плечи наших граждан “инфляционный налог”, который тяжелее всего отразился на малообеспеченных людях.

В то время, как официальная инфляция в январе – июле 2006 года составляла 3,8%, быстрее всего росли цены на повседневно необходимые товары и услуги.

Возросла стоимость жилья, лекарств, коммунальные платежи.

В-третьих, в результате провальной внешнеэкономической политики украинцы получили неоправданно стремительный рост цен на энергоносители.

Это привело к увеличению тарифов и, как следствие, к дорожанию жизни наших граждан.

В-четвертых, нестабильность в экономике и искусственный ажиотаж вокруг пресловутой реприватизации негативно отразились на инвестиционном климате и имидже Украины в мире.

За последних полтора года произошло существенное замедление всех макроэкономических показателей.

В первую очередь речь идет о сокращении темпов роста промышленного производства почти на 8%.

К концу июля Украина имела негативное сальдо внешней торговли товарами свыше 3,2 млрд. долл. США.

Еще раз подчеркиваю - я не хотел бы, чтобы это воспринималось как упрек нашим предшественникам, потому что здесь есть и устаревшие проблемы, накапливавшиеся годами.

Мы сознательно не искали ответа на вопрос “Кто виноват”, а сразу определили первоочередной задачей для себя возвращения управляемости системы государственного управления.

Мы наладили действенное сотрудничество между парламентской коалицией и коалиционным Правительством.

Мы восстановили добрые партнерские отношения с нашими соседями.

Мы уняли страсти, успокоили инвесторов – улучшили инвестиционный климат.

В первый раз за два прошлых года Правительство своевременно утвердило макроэкономические показатели развития страны на следующий год.

Мы спланировали рост валового внутреннего продукта на 6,5 процента, инфляцию - не более 7,5 процента, валютный курс - на уровне 5 гривен 10 копеек за доллар.

Мы должны четко придерживаться этих нормативов.

Бюджетного волюнтаризма больше не будет.

Задачей для Правительства я определяю и возвращение позитивного сальдо внешнеторгового баланса.

Правительство завершило формирование Государственного бюджета на 2007 год.

Несмотря на сжатые сроки, мы своевременно подали законопроект в Верховную Раду.

Мы понимаем, что бюджет нужно совершенствовать и мы открыты к сотрудничеству с парламентом и Президентом в этом вопросе.

Мы осознаем глубину и сложность тех проблем, которые стоят перед нами, и в первую очередь, в социально-экономической сфере.

Впереди важный и ответственный экзамен – зима, начало отопительного сезона.

И этот экзамен мы будем сдавать перед людьми – перед пенсионерами, перед матерями и детьми, перед учителями в школах, перед больными в больницах.

От нас с вами, от того, сможем ли мы работать как настоящие партнеры, как ответственные государственные мужи, зависит, будут ли люди с теплом и со светом.

Хочу сообщить, что вчера правительственная делегация успешно завершила переговоры по газовым вопросам.

Первое. Мы обеспечили и гарантируем до конца этого года стабильную цену на газ на уровне 95 долларов США.

А это означает, что Правительство выполняет свои обязательства.

Второе. Мы достигли договоренности о стабильных поставках необходимых объемов газа в Украину до 2010 года.

Цена этого газа будет лучше тех цен, которые имеют наши соседи. Об этом доложит министр ТЭК Юрий Бойко.

Таким образом, экономические основы работы жилищно-коммунального хозяйства на зиму мы обеспечили.

Но мы должны честно признать: состояние дел в ЖКХ аварийное, а во многих случаях – просто катастрофическое.

Я крайне не удовлетворен тем, как в некоторых регионах решаются проблемы людей, экономической динамикой и состоянием подготовки этих регионов к зиме.

Правительство будет инициировать соответствующие кадровые решения.

Власть в этом периоде должна работать в режиме внутренней мобилизации.

Для этого мы создаем в Правительстве центральный оперативный штаб.

Также я обязываю руководителей областей создать региональные штабы, которые будут работать в каждой области и в каждом районе.

Я требую, чтобы все руководители местных штабов были предупреждены о персональной ответственности.

Я предупреждаю министров и других руководителей, что спуска не будет никому.

Я убежден – наступило время крупному капиталу взять на себя долю социальной ответственности.

Я приглашаю к сотрудничеству руководителей банков и энергетических компаний, которые смогут оперативно помогать правительству и местной власти быстро решать вопрос в сложных ситуациях.

Сразу же хочу предупредить, что мы никому не позволим отключать от тепла или от света ни одну квартиру, ни один дом, независимо от ситуации.

Анархии в обеспечении людей светом и теплом не будет. Я этого не допущу.

Также уже к началу отопительного сезона мы обеспечим экономически обоснованные справедливые тарифы.

Правительством проведены тщательные расчеты и принято решение о существенном снижении тарифов.

В первую очередь это касается уценки на газ, тепло и электроэнергию для населения.

Сегодня Правительство утвердит соответствующее постановление.

Мы с большой ответственностью должны подойти к вопросу поддержки наших социально незащищенных граждан.

Решая сложные социально-экономические проблемы, мы одновременно сумели решить принципиальные задания в политической плоскости.

Первое и главное – создание нового демократического механизма сотрудничества Верховной Рады, Правительства и Президента.

Вы помните, наверное, что этот барьер оказался “непреодолимым” для наших предшественников.

Мы будем делать все для совершенствования этого сотрудничества.

Впервые за годы независимости исполнительная власть в Украине перестала быть инструментом в борьбе между политическими силами.

Теперь отношения “власть-общество" приобретают характер контракта. Общество делает заказ – власть выполняет.

И это создает возможность для партнерских отношений между властью и гражданами.

Я считаю такие правила взаимоотношений между правительством и обществом честными.

Следующим этапом реализации политической реформы должна стать реформа местного самоуправления.

Она в первую очередь предусматривает перераспределение обязанностей и полномочий между центром и властью на местах.

Местные советы должны получить реальные экономические и законодательные рычаги для решения региональных проблем.

Это – единственный путь к прорыву в развитии регионов.

Уважаемые коллеги!

Каждый наш шаг, который мы сообща делаем – имею в виду все ветви власти – это шаг к демократии.

А демократия, как говорил Черчилль, это - процедура.

Таким образом, Закон о Кабинете Министров – это пусковой механизм демократической исполнительной власти.

Это сегодня, я убежден, понимают и Президент, и парламент.

То, что мы вместе работаем в этом направлении, является свидетельством стремления всех ветвей власти жить по демократическим стандартам.

На это есть наша общая политическая воля.

Именно так мы вместе видим будущее нашего государства и, я убежден, мы никому не позволим сорвать демократический процесс.

Ведь он дает нам уникальную возможность создать систему эффективной и ответственной власти.

Благодарю за внимание. Переходим к повестке дня.