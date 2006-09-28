Выступление Януковича на расширенном Кабмине (полный текст)
Премьер упомянул Черчилля
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО Премьер-министра Украины В.Ф.Януковича на расширенном заседании Кабинета Министров Украины 28.09.2006 г.
Премьер-министра Украины В.Ф.Януковича
на расширенном заседании Кабинета Министров Украины 28.09.2006 г.Уважаемый господин Председатель Верховной Рады!
Уважаемые соотечественники!
Я рад всех вас приветствовать.
То, что Председатель парламента, Правительство, народные депутаты, руководители областей, - все мы здесь вместе обсуждаем важнейшие государственные задачи, это означает, что мы на хорошей дороге консолидации усилий власти, политиков и всего украинского общества.
Но важнее всего для меня, что мы осуществляем эти шаги открыто и прозрачно.
И присутствие здесь, вместе с нами большого количества журналистов ярко свидетельствует о расширении свободы слова в Украине, иллюстрирует процесс перестройки гражданского общества, где власть поступает открыто и прозрачно.
Анализируя сегодня результаты социально-экономического развития в этом году, должен подчеркнуть, что условия, в которых нашему Правительству пришлось начать работу, оказались, мягко говоря, непростыми.
Вы знаете, что я не люблю критиковать предшественников. Я привык отвечать за себя и свои действия.
Но должен отметить, процессы в социально-экономической сфере к концу июля приобрели критически негативный характер.
Первой проблемой была разбалансированность бюджета.
Несмотря на увеличение фискального давления в начале этого года до 35,3% процента от ВВП, бюджет не выполнялся.
Вследствие этого нам достался дефицит свыше 6 миллиардов гривен.
В то же время значительно выросли авансовые налоговые платежи и объемы невозмещенного НДС.
Несбалансированность бюджета породила целый ряд и других проблем.
Среди них – недостаток средств для выплаты пенсий военнослужащим, для покрытия расходов местных бюджетов на энергоносители и для других расходов.
Огромное беспокойство Правительства вызывает состояние важнейших государственных монополий. В первую очередь Укрзалізниці и Нафтогаза.
Назову лишь две цифры: по оценкам специалистов убытки Нафтогаза в этом году могут достичь 1,5 миллиарда долларов США, а накопившиеся долги “Укрзалізниці” превысили 7 млрд. грн.
В результате избыточной финансовой нагрузки и полуторалетнего, не побоюсь этого слова - “преступного” хозяйствования эти компании фактически оказались на грани банкротства.
Во-вторых, в очень непростом состоянии мы приняли социальную сферу.
Объем задолженности по выплате заработной платы с начала 2006 года увеличился почти на 10% и составил свыше 1 млрд. грн.
Тяжелым грузом лег на плечи наших граждан “инфляционный налог”, который тяжелее всего отразился на малообеспеченных людях.
В то время, как официальная инфляция в январе – июле 2006 года составляла 3,8%, быстрее всего росли цены на повседневно необходимые товары и услуги.
Возросла стоимость жилья, лекарств, коммунальные платежи.
В-третьих, в результате провальной внешнеэкономической политики украинцы получили неоправданно стремительный рост цен на энергоносители.
Это привело к увеличению тарифов и, как следствие, к дорожанию жизни наших граждан.
В-четвертых, нестабильность в экономике и искусственный ажиотаж вокруг пресловутой реприватизации негативно отразились на инвестиционном климате и имидже Украины в мире.
За последних полтора года произошло существенное замедление всех макроэкономических показателей.
В первую очередь речь идет о сокращении темпов роста промышленного производства почти на 8%.
К концу июля Украина имела негативное сальдо внешней торговли товарами свыше 3,2 млрд. долл. США.
Еще раз подчеркиваю - я не хотел бы, чтобы это воспринималось как упрек нашим предшественникам, потому что здесь есть и устаревшие проблемы, накапливавшиеся годами.
Мы сознательно не искали ответа на вопрос “Кто виноват”, а сразу определили первоочередной задачей для себя возвращения управляемости системы государственного управления.
Мы наладили действенное сотрудничество между парламентской коалицией и коалиционным Правительством.
Мы восстановили добрые партнерские отношения с нашими соседями.
Мы уняли страсти, успокоили инвесторов – улучшили инвестиционный климат.
В первый раз за два прошлых года Правительство своевременно утвердило макроэкономические показатели развития страны на следующий год.
Мы спланировали рост валового внутреннего продукта на 6,5 процента, инфляцию - не более 7,5 процента, валютный курс - на уровне 5 гривен 10 копеек за доллар.
Мы должны четко придерживаться этих нормативов.
Бюджетного волюнтаризма больше не будет.
Задачей для Правительства я определяю и возвращение позитивного сальдо внешнеторгового баланса.
Правительство завершило формирование Государственного бюджета на 2007 год.
Несмотря на сжатые сроки, мы своевременно подали законопроект в Верховную Раду.
Мы понимаем, что бюджет нужно совершенствовать и мы открыты к сотрудничеству с парламентом и Президентом в этом вопросе.
Мы осознаем глубину и сложность тех проблем, которые стоят перед нами, и в первую очередь, в социально-экономической сфере.
Впереди важный и ответственный экзамен – зима, начало отопительного сезона.
И этот экзамен мы будем сдавать перед людьми – перед пенсионерами, перед матерями и детьми, перед учителями в школах, перед больными в больницах.
От нас с вами, от того, сможем ли мы работать как настоящие партнеры, как ответственные государственные мужи, зависит, будут ли люди с теплом и со светом.
Хочу сообщить, что вчера правительственная делегация успешно завершила переговоры по газовым вопросам.
Первое. Мы обеспечили и гарантируем до конца этого года стабильную цену на газ на уровне 95 долларов США.
А это означает, что Правительство выполняет свои обязательства.
Второе. Мы достигли договоренности о стабильных поставках необходимых объемов газа в Украину до 2010 года.
Цена этого газа будет лучше тех цен, которые имеют наши соседи. Об этом доложит министр ТЭК Юрий Бойко.
Таким образом, экономические основы работы жилищно-коммунального хозяйства на зиму мы обеспечили.
Но мы должны честно признать: состояние дел в ЖКХ аварийное, а во многих случаях – просто катастрофическое.
Я крайне не удовлетворен тем, как в некоторых регионах решаются проблемы людей, экономической динамикой и состоянием подготовки этих регионов к зиме.
Правительство будет инициировать соответствующие кадровые решения.
Власть в этом периоде должна работать в режиме внутренней мобилизации.
Для этого мы создаем в Правительстве центральный оперативный штаб.
Также я обязываю руководителей областей создать региональные штабы, которые будут работать в каждой области и в каждом районе.
Я требую, чтобы все руководители местных штабов были предупреждены о персональной ответственности.
Я предупреждаю министров и других руководителей, что спуска не будет никому.
Я убежден – наступило время крупному капиталу взять на себя долю социальной ответственности.
Я приглашаю к сотрудничеству руководителей банков и энергетических компаний, которые смогут оперативно помогать правительству и местной власти быстро решать вопрос в сложных ситуациях.
Сразу же хочу предупредить, что мы никому не позволим отключать от тепла или от света ни одну квартиру, ни один дом, независимо от ситуации.
Анархии в обеспечении людей светом и теплом не будет. Я этого не допущу.
Также уже к началу отопительного сезона мы обеспечим экономически обоснованные справедливые тарифы.
Правительством проведены тщательные расчеты и принято решение о существенном снижении тарифов.
В первую очередь это касается уценки на газ, тепло и электроэнергию для населения.
Сегодня Правительство утвердит соответствующее постановление.
Мы с большой ответственностью должны подойти к вопросу поддержки наших социально незащищенных граждан.
Решая сложные социально-экономические проблемы, мы одновременно сумели решить принципиальные задания в политической плоскости.
Первое и главное – создание нового демократического механизма сотрудничества Верховной Рады, Правительства и Президента.
Вы помните, наверное, что этот барьер оказался “непреодолимым” для наших предшественников.
Мы будем делать все для совершенствования этого сотрудничества.
Впервые за годы независимости исполнительная власть в Украине перестала быть инструментом в борьбе между политическими силами.
Теперь отношения “власть-общество" приобретают характер контракта. Общество делает заказ – власть выполняет.
И это создает возможность для партнерских отношений между властью и гражданами.
Я считаю такие правила взаимоотношений между правительством и обществом честными.
Следующим этапом реализации политической реформы должна стать реформа местного самоуправления.
Она в первую очередь предусматривает перераспределение обязанностей и полномочий между центром и властью на местах.
Местные советы должны получить реальные экономические и законодательные рычаги для решения региональных проблем.
Это – единственный путь к прорыву в развитии регионов.
Уважаемые коллеги!
Каждый наш шаг, который мы сообща делаем – имею в виду все ветви власти – это шаг к демократии.
А демократия, как говорил Черчилль, это - процедура.
Таким образом, Закон о Кабинете Министров – это пусковой механизм демократической исполнительной власти.
Это сегодня, я убежден, понимают и Президент, и парламент.
То, что мы вместе работаем в этом направлении, является свидетельством стремления всех ветвей власти жить по демократическим стандартам.
На это есть наша общая политическая воля.
Именно так мы вместе видим будущее нашего государства и, я убежден, мы никому не позволим сорвать демократический процесс.
Ведь он дает нам уникальную возможность создать систему эффективной и ответственной власти.
Благодарю за внимание. Переходим к повестке дня.