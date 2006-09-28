Аделаджа будет строить в Украине капитализм с человеческим лицом

Пастор церкви «Посольство Божье» Сандей АДЕЛАДЖА заявляет о создании клуба бизнесменов для оказания помощи бедным и борьбы с нищетой.

Об этом С.АДЕЛАДЖА сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН, комментируя свое участие во встрече «Всемирная инициатива Клинтона», состоявшейся в Нью-Йорке 20-22 сентября.

«Каждый человек, возвращаясь с этой встречи, должен выполнить определенную программу. Я решил создать новую генерацию бизнесменов в Украине. Сегодня мы начинаем движение «Клуб 1000» - объединение бизнесменов, которые будут помогать бедным с Богом в душе», - сказал С.АДЕЛАДЖА.

При этом, пастор «Посольства Божьего» отказался назвать имена бизнесменов, которые заявили о желании участвовать в «Клубе 1000». «Приходите сегодня на это мероприятие и вы увидите этих людей собственными глазами», - добавил он. При этом С.АДЕЛАДЖА рассчитывает, что в состав Клуба войдет 1 тысяча человек, «чтобы построить капитализм с человеческим лицом».

Справка УНИАН. Ежегодная «Всемирная инициатива Клинтона» проходит под патронатом экс-президента США Билла КЛИНТОНА. Он приглашает для обсуждения глобальных проблем около 500 наиболее влиятельных людей мира. На встрече в 2005 году Украину представлял Президент Виктор ЮЩЕНКО.