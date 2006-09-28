Янукович не хочет слушать лепет губернаторов

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подчеркивает, что сегодня правительство ставит вопрос не об освобождении от должности отдельных председателей облгосадминистраций, а о целесообразности их освобождения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Кабинета Министров.

Отвечая представителю Президента в Кабинете Министров, первому заместителю главы Секретариата Президента Арсению ЯЦЕНЮКУ, В.ЯНУКОВИЧ сказал: «Мы поставили вопрос: затронуть перед Президентом вопрос о целесообразности пребывания в занимаемых должностях. Не об освобождении от должности, как Вы сказали, а о целесообразности».

При этом В.ЯНУКОВИЧ попросил не повторять таких ситуаций, которая была на протяжении нескольких месяцев в Луганской области, когда там не был назначен председатель ОГА. «Область разрушена – полгода не было председателя облгосадминистрации (после освобождения от этой должности Геннадия МОСКАЛЯ, который стал представителем Президента в Крыму – УНИАН)», - отметил премьер.

В.ЯНУКОВИЧ заявил: “Если мы вместе будем решать с вами так кадровые вопросы, у нас благодарности от людей не будет. Поэтому здесь есть принципиальные вещи”.

Он отметил, что речь не идет о мерах, которые унизили бы какого-нибудь руководителя или создали несправедливые условия, речь идет об ответственности каждого руководителя на своем уровне.

Обращаясь к руководителю Тернопольской ОГА Ивану СТОЙКО, который до этого выступал с докладом о ситуации в области, В.ЯНУКОВИЧ отметил: «А лепет этот, что мы здесь имеем достижения – его не должно быть. О достижениях пусть говорят люди».

Он еще раз подчеркнул, что местные руководители, прежде всего, должны помнить о своей ответственности за развитие регионов, и именно с такой точки зрения следует вести конкретный разговор. «Я сейчас не буду затрагивать вопрос. Как говорят, следствие установит, почему у вас самые низкие платежи, почему у вас такая ситуация в социальной сфере, в сельском хозяйстве и тому подобное, почему у вас предпоследнее место (среди областей) по итогам восьми месяцев?», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

И.СТОЙКО ответил, что, ввиду сегодняшних показателей, необходимо учитывать, что Тернопольская область является не промышленной, а аграрно-промышленной областью. «Не может быть в Тернопольской области зарплата в тысячу гривень, где 60% населения проживает в селе», - отметил губернатор, добавив, что уровень зарплат на сегодняшний день демонстрирует динамику роста в 3-4%. Также он подчеркнул, что за последний период, благодаря ставке на малый и средний бизнес, уровень безработицы сократился на 20%.

Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании правительства А.ЯЦЕНЮК от имени Президента Виктора ЮЩЕНКО попросил правительство изъять из проекта постановления «О работе центральных и местных органов исполнительной власти по экономическому и социальному развитию регионов в январе-августе 2006 года, выполнению Плана неотложных мер по преодолению кризисных явлений в экономике и социальной сфере и завершению подготовки народного хозяйства к работе в осенне-зимний период» предложение об освобождении от должности ряда губернаторов.

Согласно проекту постановления, предлагается затронуть перед Президентом вопрос о целесообразности пребывания в занимаемых должностях председателя Полтавской ОГА Валерия АСАДЧЕВА (член УНП), председателя Тернопольской ОГА И.СТОЙКО (НСНУ), председателя Харьковской ОГА Арсена АВАКОВА (НСНУ), председателя Херсонской ОГА Бориса СИЛЕНКОВА (НСНУ) и председателя Черниговской ОГА Николая ЛАВРИКА (Партия промышленников и предпринимателей, входит в блок «Наша Украина») за неудовлетворительное решение проблем, сдерживающих экономическое и социальное развитие соответствующих регионов.