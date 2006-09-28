Киевсовет утвердил зарплату Черновецкому

Киевсовет принял решение об оплате труда Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 95 депутатов, один проголосовал против, и 10 воздержались.

Согласно принятому решению, с 14 апреля текущего года должностной оклад Киевского городского председателя утвержден в размере 5 тыс. 644 грн. в месяц. Далее в решении утверждены надбавки, которые будут выплачиваться Киевскому городскому председателю.

Таким образом, с 14 апреля за первый ранг государственного служащего Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ будет получать надбавку в размере 160 грн. За почетное звание «Заслуженный юрист Украины» в размере 15% должностного оклада; доплата за научную степень кандидата юридических наук назначена в размере 15% должностного оклада. Также утверждена надбавка за выслугу лет, исходя из должностного оклада с учетом надбавки за ранг госслужащего в размере 30% (стаж госслужбы Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО составляет 22 года). Утверждена также надбавка за особый характер работы и интенсивность труда в размере 90% должностного оклада с учетом доплаты за ранг. Согласно принятому решению, премирование киевского городского председателя будет проводиться ежемесячно в размере 60% должностного оклада за фактически отработанное время.