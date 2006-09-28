Почему Президент проигнорировал Януковича?

Президент Виктор Ющенко не пришел на заседание Кабинета министров в связи с некорректной рассадкой.

Такое мнение в разговоре с корреспондентом "Украинской правды" высказал представитель аппарата правительства.

По его словам, Ющенко возмутился тем, что ему отвели место не посередине президиума, а по правую руку от Януковича.

В связи с этим, Ющенко, который якобы выехал к зданию Кабмина, по дороге развернулся назад.

Вместе с тем, представители губернаторского корпуса, присутствующие на Кабмине, считают иначе.

По их словам, Ющенко не приехал, поскольку проект постановления, которое должны были рассмотреть на заседании правительства, содержит пункт об увольнении пяти губернаторов, который не был с ним согласован.

В свою очередь представитель президента в кабмине Арсений Яценюк, присутствующий на заседании, не стал отвечать на вопрос журналистов о причинах отсутствия Ющенко.

"Украинская правда"