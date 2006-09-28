Богатырева советует Ющенко поторопиться

Координатор парламентского большинства, лидер фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЕВА заявляет о целесообразности представления Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО как субъектом законодательной инициативы проекта закона о Президенте в Верховную Раду.

Об этом она заявила, выступая сегодня на расширенном заседании Кабинета Министров.

«Желательно было бы получить и такой законопроект», - в частности, сказала она.

Р.БОГАТЫРЕВА отметила, что соответствующий закон, при наличии закона о Кабинете Министров, мог бы «сбалансировать» систему власти в Украине.

В то же время она предположила, что в случае, если проект закона о Президенте не поступит от главы государства, то вряд ли можно будет «удержать» народных депутатов от того, чтобы они сами не внесли такой законопроект.

Как сообщал УНИАН, руководитель Главной службы политики институционального развития Секретариата Президента Украины Игорь КОЛИУШКО в интервью газете «Киевский телеграфъ» от 22 - 28 сентября 2006 напомнил, что «закон о Президенте принят Верховной Радой в двух чтениях, и он лежит в ВР уже многие годы».

«В последний раз я его докладывал в 2000 году. Сегодня в него необходимо внести изменения, связанные с конституционной реформой, и подавать на третье чтение», - сказал И.КОЛИУШКО, отметив, что «это был бы наиболее логический сценарий».

Но, по его словам, «есть и противники подобного варианта. Дискуссия по этому вопросу сводится к сложным правовым проблемам. Например, как в этом законе раскрывать полномочия Президента как гаранта Конституции, государственного суверенитета и прав человека? Они закреплены в статье 102 Конституции. Некоторые юристы, и я в частности, предлагают, чтобы эти полномочия были раскрыты в законе. Чтобы не было, с одной стороны, необоснованной критики Президента, когда у него нет полномочий что-то изменить, а на него вешают всех собак. И с другой стороны, чтобы он сам четко понимал, когда он должен не молчать, а действовать». При этом И.КОЛИУШКО также сообщил, что «оппоненты выступают против принятия закона о Президенте: они говорят, что полномочия Президента исчерпывающе определены Конституцией, и детализировать их не нужно. По мнению оппонентов, их вообще невозможно детерминировать в законе, поскольку в зависимости от общественной ситуации, от вида угрозы, действия Президента нельзя предусмотреть». По моему мнению, добавил также И.КОЛИУШКО, глава государства пока еще не определился по данному вопросу. «Хотя он часто вспоминает об этом законе как об акте, который необходимо принять, но прямого поручения о его подготовке не поступало», - отметил руководитель Главной службы политики институционального развития Секретариата Президента Украины.