У Тимошенко угрожают уголовным преследованием за картельные сговоры

Кабинет министров Украины внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления ответственности за антиконкурентные согласованные действия».

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, который размещен на официальном сайте ВР, украинский опыт, а также опыт других стран свидетельствует, что договоренности между конкурентами о фиксации цен, распределении рынков или об объемах производства товара происходят устно, во время неофициальных встреч руководителей или других лиц, действующих по их указанию, и не фиксируются в каких-либо юридических документах.

Правительство предлагает ввести уголовную ответственность за наиболее опасные проявления антиконкурентных согласованных действий. Предусматривается, что расследования должны проводить не только следственные органы внутренних дел, но и следственные органы Службы безопасности Украины и прокуратуры.

Данным законопроектом предусматривается внесение изменений в Уголовный кодекс.

Предлагается ввести норму о том, что антиконкурентные согласованные действия, которые касаются установления цен (тарифов) реализации либо приобретения товаров (работ, услуг) или распределения рынка, либо ограничения, в том числе прекращения, производства товаров (выполнения работ, предоставления услуг) или реализации либо приобретения товаров (работ, услуг) наказываются штрафом от 1 до 5 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы сроком до пяти лет, либо лишением свободы сроком до шести лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет. Повторные действия наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.