В МИД Украины заявили послу ФРГ о недопустимости выборов на Донбассе в присутствии российских военных

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

Во время встречи немецкому дипломату была подтверждена четкая и последовательная позиция Украины, что такие выборы должны проходить только после вывода из Украины подразделений российских вооруженных сил, а также создания безопасности таких предпосылок, которые позволили бы проведение на Донбассе свободных и демократических выборов с соблюдением стандартов ОБСЕ и украинского законодательства.

Читайте также"Фарсов достаточно!": Климкин отреагировал на скандальное заявление посла ФРГ относительно выборов на Донбассе

«При этом в Украине высоко ценят усилия официального Берлина, в том числе в нормандском формате, направленные на возвращение мира на Донбасс и прекращение российской агрессии против Украины», - подчеркнули в министерстве.

Как сообщал УНИАН, в интервью изданию РБК-Украина Райхель подтвердил наличие немецко-французского варианта «дорожной карты» реализации Минских соглашений. Он не стал вдаваться в его конкретику, но даже общие тезисы дают основания считать, что этот вариант не будет безоговорочно воспринят в Украине. В частности дипломат предположил, что выборы на оккупированной части Донбасса могут состояться в присутствии там российской армии. Все, по его словам, будет зависеть от условий, в которых эти выборы будут проводиться.

Позже Райхель пояснил, что говорил о создании необходимых условий для проведения выборов на Донбассе, когда предполагал, что выборы на оккупированной части Донецкой и Луганской областей могут состояться в присутствии там российской армии.

6 февраля дипломат, не утверждая, что ситуация идентична, напомнил о последних парламентских выборах при коммунистическом режиме в Германской Демократической Республике, которые проходили в присутствии Западной группы Вооруженных сил Советского Союза.