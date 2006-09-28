Маты бабы Параски прошли цензуру

Национальная экспертная комисия по защите общественной морали поставила точку в разбирательствах вокруг того, можно ли транслировать в новостийных сюжетах видеозаписи с матом.

Изучив материалы новостей телеканалов СТБ и " 1+1" от 28 июля 2006 года ( там, где баба Параска публично оскорбляла первого Президента Леонида Кравчука), комиссия сочла, что каналы не нарушили закон "О защите общественной морали".

Собственно, этого вывода с нетерпением ждали все журналисты. Ведь заменить резкие словечки Параски на звуки "пи" означало бы свести на нет остроту сюжета. Да и мораль нарушила сама Параска, оравшая в мегафон Кравчуку: " Ты, падло жидовське, забрав б...ь все, скотина" ( речь шла о вкладах Сбербанка СССР, инфляции и низких пенсиях).

Газета "Сегодня"