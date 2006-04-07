Ющенко настаивает на приватизации завода Пинчука

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО со своими предложениями вернул для повторного рассмотрения Верховной Радой Закон «О внесении изменения в статью 1 Закона Украины «О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации», принятый парламентом 15 марта. Об этом УНИАН сообщили в официальном Интернет-представительстве главы государства.

Предложения Президента во время рассмотрения Закона на пленарном заседании Верховной Рады будет представлять министр экономики Арсений ЯЦЕНЮК.

Справка УНИАН. 15 марта Верховная Рада приняла в новой редакции Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации» относительно ОАО «Никопольский завод ферросплавов». "За" проголосовал 271 из 396 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

В новой редакции закона предусмотрено запрещение приватизации данного предприятия на протяжении 2006-2007 годов.

9 февраля 2006 года Верховная Рада приняла Закон “О внесении изменений в Закон Украины “О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации”, согласно которому государственный пакет ОАО “Никопольский завод ферросплавов” включается в список объектов, которые не подлежат приватизации.

20 февраля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вернул закон о запрещении приватизации НЗФ в парламент для повторного рассмотрения со своими предложениями.

Консорциум «Приднепровье», приближенный к корпорации «Интерпайп», 26 мая 2003 года приобрел 25-процентный госпакет ОАО «Никопольский завод ферросплавов» на приватизационном конкурсе. 15 августа 2003 года консорциум «Приднепровье» приобрел еще один 25% плюс 1 акция пакет, заплатив 205,5 млн. грн. за каждый из пакетов.

Результаты конкурса были подвергнуты критике как нарушающие конкурентное законодательство, и в 2005 году признаны судом недействительными.

Верховный Суд Украины своим постановлением от 20 января 2006 года подтвердил незаконность продажи 50% плюс 1 акция НЗФ консорциуму «Приднепровье».

Акции НЗФ, которые принадлежали «Приднепровью», согласно решению Верховного Суда, зачислены на счет Фонда госимущества, который (счет) находится в ООО «Славутич - Регистратор».