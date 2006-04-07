Ющенко настаивает на приватизации завода Пинчука
Президент повторно ветировал закон про запрет приватизации НЗФ
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО со своими предложениями вернул для повторного рассмотрения Верховной Радой Закон «О внесении изменения в статью 1 Закона Украины «О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации», принятый парламентом 15 марта. Об этом УНИАН сообщили в официальном Интернет-представительстве главы государства.
Предложения Президента во время рассмотрения Закона на пленарном заседании Верховной Рады будет представлять министр экономики Арсений ЯЦЕНЮК.
Справка УНИАН. 15 марта Верховная Рада приняла в новой редакции Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации» относительно ОАО «Никопольский завод ферросплавов». "За" проголосовал 271 из 396 народных депутатов, зарегистрированных в зале.
В новой редакции закона предусмотрено запрещение приватизации данного предприятия на протяжении 2006-2007 годов.
9 февраля 2006 года Верховная Рада приняла Закон “О внесении изменений в Закон Украины “О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации”, согласно которому государственный пакет ОАО “Никопольский завод ферросплавов” включается в список объектов, которые не подлежат приватизации.
20 февраля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вернул закон о запрещении приватизации НЗФ в парламент для повторного рассмотрения со своими предложениями.
Консорциум «Приднепровье», приближенный к корпорации «Интерпайп», 26 мая 2003 года приобрел 25-процентный госпакет ОАО «Никопольский завод ферросплавов» на приватизационном конкурсе. 15 августа 2003 года консорциум «Приднепровье» приобрел еще один 25% плюс 1 акция пакет, заплатив 205,5 млн. грн. за каждый из пакетов.
Результаты конкурса были подвергнуты критике как нарушающие конкурентное законодательство, и в 2005 году признаны судом недействительными.
Верховный Суд Украины своим постановлением от 20 января 2006 года подтвердил незаконность продажи 50% плюс 1 акция НЗФ консорциуму «Приднепровье».
Акции НЗФ, которые принадлежали «Приднепровью», согласно решению Верховного Суда, зачислены на счет Фонда госимущества, который (счет) находится в ООО «Славутич - Регистратор».