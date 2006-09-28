Ющенко не прибыл на заседание правительства

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не прибыл на расширенное заседание Кабинета министров, которое проходит сейчас в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, в зале заседаний правительства до последней минуты находился штандарт Президента, однако буквально за минуту до начала заседания его вынесли из зала. Причины отсутствия Президента пока не известны.

В расширенном заседании правительства принимает участие председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ и народные депутаты, представляющие все парламентские фракции.