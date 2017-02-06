МИД проверит украинского консула в Иордании из-за информации о взяточничестве
21:32, 06 февраля 2017Политика
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Министерство иностранных дел проводит тщательную проверку обнародованных в СМИ фактов о якобы неправомерных действиях со стороны консула Украины в Иордании.
МИД проводит проверку информации о якобы неправомерных действиях консула Украины в Иордании / УНИАН
Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины на своей странице в Facebook.
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«В связи с появлением 6 февраля 2017 года в СМИ информации о якобы неправомерных действиях со стороны консула Украины в Иордании в вопросе оформления визы гражданину Иордании МИД Украины проводит тщательную проверку обнародованных фактов. Результаты проверки не заставят себя ждать и будут публичными», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, студент из Иордании не смог вернуться в Украину для продолжения учебы из-за требования взятки в консульстве и в результате поехал в Грузию.
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