МИД проверит украинского консула в Иордании из-за информации о взяточничестве

21:32, 06 февраля 2017
Политика
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Министерство иностранных дел проводит тщательную проверку обнародованных в СМИ фактов о якобы неправомерных действиях со стороны консула Украины в Иордании.

МИД проводит проверку информации о якобы неправомерных действиях консула Украины в Иордании / УНИАН

Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины на своей странице в Facebook.

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«В связи с появлением 6 февраля 2017 года в СМИ информации о якобы неправомерных действиях со стороны консула Украины в Иордании в вопросе оформления визы гражданину Иордании МИД Украины проводит тщательную проверку обнародованных фактов. Результаты проверки не заставят себя ждать и будут публичными», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, студент из Иордании не смог вернуться в Украину для продолжения учебы из-за требования взятки в консульстве и в результате поехал в Грузию.

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Теги: #МИД#взятка#Иордания#консул