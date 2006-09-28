Ющенко пойдет к Януковичу

08:41, 28 сентября 2006
Политика
893 0

Президент примет участие в заседании Кабмина

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в расширенном заседании Кабинета Министров, на которое приглашены председатели облгосадминистраций.

Как сообщили УНИАН в официальном интернет-представительстве главы государства, планируется, что в своем выступлении В.ЮЩЕНКО очертит свою позицию относительно развития регионов, бюджетной и кадровой политики, взаимодействия центральных и региональных органов власти в условиях политреформы.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter