Ющенко пойдет к Януковичу
08:41, 28 сентября 2006Политика
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Президент примет участие в заседании Кабмина
Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в расширенном заседании Кабинета Министров, на которое приглашены председатели облгосадминистраций.
Как сообщили УНИАН в официальном интернет-представительстве главы государства, планируется, что в своем выступлении В.ЮЩЕНКО очертит свою позицию относительно развития регионов, бюджетной и кадровой политики, взаимодействия центральных и региональных органов власти в условиях политреформы.
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