Ющенко пойдет к Януковичу

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в расширенном заседании Кабинета Министров, на которое приглашены председатели облгосадминистраций.

Как сообщили УНИАН в официальном интернет-представительстве главы государства, планируется, что в своем выступлении В.ЮЩЕНКО очертит свою позицию относительно развития регионов, бюджетной и кадровой политики, взаимодействия центральных и региональных органов власти в условиях политреформы.