Климкин назвал задержание Россией Сущенко и других политзаключенных рычагом давления на Украину

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления перед просмотром фильма о незаконно арестованном в России корреспонденте "Укринформа" Романе Сущенко.

"Это чисто политика России, это на самом деле даже вне политики, это просто определенный рычаг для давления на нас, на мировое сообщество, определенная игра вокруг людей для страны, для которой люди на самом деле ничего не стоят", - сказал Климкин.

По его убеждению, добиться освобождения политзаключенных возможно только путем скоординированных усилий с мировым сообществом. "Реального успеха мы можем достичь путем наших скоординированных усилий. То, что здесь присутствуют дипломаты из многих стран наших друзей, является еще одним свидетельством того, что мы вместе", - сказал Климкин.

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Он также отметил, что не помнит ни одного международного мероприятия, где бы украинская сторона не пыталась ставить тему политзаключенных на первое место. "Никаких дальнейших шагов не может быть, если заложники и политические заключенные не освобождены, поскольку для нас сначала люди, а потом какие-то политические схемы, в этом мы находимся абсолютно на другом полюсе, чем Россия. И это на самом деле очень хорошо, поскольку мы будем бороться за каждого до конца ", - добавил Климкин.

Как сообщал УНИАН, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, составляющих государственную тайну". Уголовное дело было возбуждено по статье "шпионаж".

По решению Лефортовского суда Москвы, Сущенко будет оставаться под стражей до 30 апреля.