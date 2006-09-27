Ющенко и Миронов обсудили весь спектр: проблем никаких, одни вопросы

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Сергей МИРОНОВ считает, что трудноразрешимых проблем между Украиной и Россией не существует.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.МИРОНОВ заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Никаких проблем между нашими странами не существует, есть трудные вопросы», - сказал С.МИРОНОВ.

Спикер Верхней палаты российского парламента считает «неправильным ни по государственному, ни по-добрососедски, когда жители двух приграничных сел едут за сто километров, чтобы пройти пункт пропуска».

С.МИРОНОВ сообщил, что сегодня в ходе встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО обсуждался весь спектр двухсторонних отношений. «Это был добрый, дружественный, добрососедский разговор. Таких терминов, как потепление или охлаждение, не должно быть – у нас что – была война? Есть вопросы, которые требуют решений. У нас будет тепло между нами», - уверен он.

Украина и Россия должны решать споры по навигационной инфраструктуре в рамках двухстороннего международного договора. «Все, что касается навигационной инфраструктуры, содержится в двухстороннем международном договоре, и в рамках этого договора их нужно решать», - сказал С.МИРОНОВ, комментируя решение Севастопольского апелляционного хозяйственного суда от 11 сентября об изъятии 22 гидрографических объектов, в том числе крымских маяков, у Министерства обороны Российской Федерации. В случае возникновения сложностей при решении вопросов навигационного обеспечения их следует решать на президентском или правительственном уровне, а также по линии Министерств обороны.

Председатель Совета Федерации России и Президент Украины не обсуждали возможных сроков визита Президента Российской Федерации Владимира ПУТИНА в Украину.

С.МИРОНОВ также сообщил, что в ходе встречи он высказал признательность В.ЮЩЕНКО «за идею проведения форума и отличную организацию церемонии, посвященной 65-летию трагедии Бабьего Яра».