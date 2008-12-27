Кабмин может поменять кандидата на должность главы ФГИУ

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН не исключает, что правительство может поменять кандидата на должность председателя Фонда государственного имущества Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции “Итоги работы за 2008 год и задачи Верховной Рады Украины на 2009 год”.

По словам спикера, для правительства важно было освободить Валентину СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО от должности председателя ФГИУ.

Он отметил, что пока правительство не настаивает на голосовании за кандидатуру на должность председателя ФГИУ. Как известно, правительство внесло кандидатуру народного депутата Украины Андрея ПОРТНОВА на эту должность.

«Очевидно, проходят консультации или по поддержке кандидатуры А.ПОРТНОВА, или по другой кандидатуре», - сказал председатель ВР.

Он сообщил, что не проводил консультации по этому вопросу с премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 26 декабря ВР приняла решение об освобождении В.СЕМЕНЮК-Самсоненко от должности председателя Фонда госимущества, который она возглавляла с апреля 2005 года.

Сама В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО заявила, что решение ВР о ее отставке противоречит законодательству, в частности, Конституции Украины, Трудовому кодексу и закону о Кабинете министров Украины.

26 декабря народный депутат от БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО заявил, что фракция БЮТ будет требовать поставить на голосование вопрос о назначении нового председателя Фонда госимущества в первую пленарную неделю нового года.

Он отметил, что сегодня фракция БЮТ определилась с кандидатурой на эту должность и есть соответствующее представление премьер-министра о назначении председателем ФГИУ А.ПОРТНОВА. «Никакой другой кандидатуры у БЮТа нет», - сказал В.ПИСАРЕНКО.