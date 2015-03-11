Лишать Украину права на оружие аморально - председатель комитета Сената США

Канцлер Германии якобы привела президенту США веские аргументы, почему стоит продолжать дипломатические усилия по разрешению вооруженного конфликта на Донбассе, говорится в сюжете ТСН.

Американцам категорически не нравится ситуация с утечкой информации от немецкого посла. На этом делают акцент в сенатском комитете США по международным отношениям.

Представители Белого дома отметили, что вопрос поставок оружиявсе еще на столе и решение будет принято в течение следующих нескольких дней.

В свою очередь, председатель комитета по международным делам Боб Коркер считает вполне вероятным проведение еще одного раунда минских переговоров. Которые, однако, он считает неэффективными.

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"Я думаю, что будут еще третьи минские переговоры, и они закончатся неудачно. Мы снова даем нелетальное оружие - половину от того, что прибывает. В это невозможно поверить. Мы, великая нация, но все, что можем им дать - это эта малая доля нелетального оружия. И снова не позволяем им защитить себя от ракет, прилетающих с той стороны. Не давать им летальной оружия, как на меня, аморально со стороны нашей страны", - заявил председатель комитета по международным делам Боб Коркер.