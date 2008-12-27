Ющенко подтвердил Тимошенко, что подпишет бюджет

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что своевременное принятие закона государственном бюджете Украины на 2009 год создает хорошую базу для преодоления последствий кризиса и реализации ряда программ по реформированию и развитию основных экономических отраслей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня во время внеочередного заседания правительства.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, принятие бюджета также позволит Украине быть надежным участником финансовых отношений в мире.

Премьер отметила, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО пообещал подписать закон о госбюджете на 2009 год.

«Несмотря на сложные политические условия, на деструктивную работу некоторых политиков, бюджет принят именно в том формате, в котором предлагало правительство. После принятия бюджета я разговаривала с Президентом страны и он подтвердил, что намерен его подписать», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время премьер-министр считает бюджет «достаточно сложным».

«Бюджет будет сложным именно потому, что мир сегодня ощущает на своих экономических системах очень тяжелые удары кризиса. Нам нелегко будет этот бюджет выполнить, но в то же время у нас есть сегодня фундаментальный документ, который дает надежду на стабильность и который дает надежду на поддержку реального сектора экономики и на поддержку каждого человека», - подчеркнула премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, 26 декабря Верховная Рада Украины приняла закон «О Государственном бюджете Украины на 2009 год».

Доходы бюджета правительством были определены в сумме 238 млрд. грн. (против 232 млрд. грн. в текущем году). Расходы госбюджета 2009 года должны составить 266 млрд. грн. (против 253 в текущем году). Бюджет предусматривает дефицит 31 млрд. грн. - 3% от ВВП.

Вчера вечером Президент Украины В.ЮЩЕНКО заявил, что подпишет закон о госбюджете на 2009 год.