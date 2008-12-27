БЮТ: необходима ротация в Кабмине

Фракция БЮТ будет требовать поставить на голосование вопрос о назначении нового председателя Фонда государственного имущества Украины в первую пленарную неделю нового года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил народный депутат от БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО.

Он подчеркнул, что фракция БЮТ определилась с кандидатурой на эту должность и есть соответствующее представление премьер-министра о назначении председателем ФГИУ Андрея ПОРТНОВА. «Никакой другой кандидатуры БЮТ не имеет», - сказал он.

В.ПИСАРЕНКО отметил, что причиной нерассмотрения этого вопроса сразу же после освобождения Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО от должности председателя ФГИУ является совсем не фактор того, что этот вопрос нужно согласовать с какой-то из фракций коалиции, в частности с НУ-НС. «Единственный сдерживающий фактор - позиция самого ПОРТНОВА, поскольку он определенное время ставил под сомнение целесообразность своего пребывания на этом посту. И окончательное решение зависит именно от него», - сказал он.

В.ПИСАРЕНКО также отметил, что одновременно с вопросом о назначении нового председателя ФГИУ будут рассматриваться и другие кадровые вопросы, в частности относительно изменений в правительстве.

По словам народного депутата, на сегодняшний день необходимо произвести ротацию в Кабинете министров, поскольку «в правительстве некоторые министры работают как оппозиция к общему курсу Кабмина».

Как сообщал УНИАН, 26 декабря ВР 259 голосами освободила В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО от должности председателя Фонда госимущества, который она возглавляла с апреля 2005 года.

При этом некоторые депутаты из фракции Партии регионов отмечали целесообразность заслушать отчет председателя ФГИУ.

В то же время председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сказал, что это было бы целесообразно сделать и «или поблагодарить, или выразить критические замечания».

Он напомнил, что парламент неоднократно приглашал В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО для отчета в ВР, и этот вопрос неоднократно откладывался. После этого парламент решил рассматривать данный вопрос даже в отсутствие В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

Сама В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО заявила, что сегодняшнее решение ВР о ее отставке противоречит законодательству, в частности, Конституции Украины, Трудовому кодексу и закону о Кабинете министров Украины.