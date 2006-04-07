Россия саботирует отмену ”мясо-молочного” эмбарго

Российская сторона пока не откликнулась на предложение Украины провести аудит украинских мясных предприятий. Об этом в телефонном разговоре с корреспондентом УНИАН сообщил председатель государственного ветеринарного департамента Украины Иван БИСЮК.

По словам И.БИСЮКА, неделю назад Ветеринарная служба Украины направила российской стороне письмо «по просьбе мясных и молочных предприятий», в котором говорилось, что предприятия «готовы принять российских инспекторов».

Однако, отметил И.БИСЮК, на сегодня ответа от российской стороны не поступало.

Напомним, ранее И.БИСЮК заявлял, что российские аудиторы могут начать проверки украинских мясных предприятий в ближайшее время. «Мы снова ждем их (инспекторов РФ - УНИАН) приезда, мы снова их пригласили. На первое время мы договаривались, что должно быть проинспектировано 6-10 мясоперерабатывающих предприятий», - отметил глава Ветдепартамента. О перечне предприятий, которые могут посетить российские специалисты, И.БИСЮК сказал, что «мы предлагаем российской стороне предприятия, а они сами выбирают, на какие они хотят поехать, а на какие - нет».

Как сообщал УНИАН, Россия ввела запрет на импорт животноводческой продукции, в том числе молочной, из Украины с 20 января 2006 года.

В начале этого года начались проверки молочных предприятий Украины. По итогам проверок было принято решение о выдаче разрешений на экспорт продукции в РФ 6 украинским предприятиям.