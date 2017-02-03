Гарантирование мира в регионе Черного моря является общей задачей Украины и Турции – Порошенко

Об этом говорится в поздравлении президента Украины Петра Порошенко, направленном президенту Турции Реджепу Таипу Эрдогану, по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между странами, сообщили в пресс-службе главы Украинского государства.

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Порошенко подчеркнул, что прочным фундаментом украинско-турецкого взаимодействия являются дружеские отношения между двумя народами, которые насчитывают много веков. По его словам, украинцы высоко ценят то, что Турция одной из первых признала государственную независимость Украины после проведения референдума в декабре 1991 года.

«В течение последних двух с половиной десятилетий двусторонние отношения между нашими странами приобрели стратегическое измерение и глубину, в том числе благодаря Вашим личным усилиям и политической воле. Турция на практике продемонстрировала свою приверженность основополагающим принципам международного права и солидарность с Украиной, осудив оккупацию Россией Крыма и попытку аннексировать часть украинской суверенной территории», - отметил Порошенко.

«В этом контексте хочу подчеркнуть, что обеспечение мира в регионе Черного моря является совместной жизненно важной задачей Украины и Турции», - говорится в поздравлении украинского президента.

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Порошенко отметил, что одной из основных составляющих двусторонних отношений между Украиной и Турцией является сотрудничество в торгово-экономической сфере, дальнейшему расширению которого будет способствовать подписание Соглашения о зоне свободной торговли. Президент также подчеркнул, что, опираясь на положительный опыт взаимодействия и доверие, две страны перешли к реализации конкретных проектов в ряде стратегически важных отраслей, в частности в оборонно-промышленном комплексе. Также будет продолжено создание надлежащих условий для деятельности турецких предпринимателей и инвесторов.

«Чрезвычайно важным является и то, что в рамках последовательной политики добрососедства и партнерства за последние 25 лет значительно расширены межчеловеческие контакты между Украиной и Турецкой Республикой. Этому, в частности, способствовало историческое решение о введении безвизового режима между нашими странами», - подчеркнул Порошенко.

Украинский президент пожелал турецкому коллеге крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности, а дружественному турецкому народу – мира и процветания.

В свою очередь, проинформировали в пресс-службе, в поздравлении лидер Турции отметил, что после того, как Украина стала независимой, отношения между странами получили значительное развитие, опираясь на дружбу двух народов, а в 2011 году они были выведены на уровень стратегического партнерства.

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«Вызовы, с которыми мы столкнулись на региональном и международном уровнях, еще раз доказали, что турецко-украинская дружба опирается на прочный фундамент, а наше сотрудничество углубилось еще больше в каждой отрасли», - заявил президент Турции.

«Век сомнений, наши прекрасные отношения с дружественной Украиной будут продолжать развиваться в ближайшем будущем. Турция, несомненно, будет поддерживать решение проблем в регионе на основе сохранения территориальной целостности и суверенитета нашего стратегического партнера Украины», - отметил он. Эрдоган также выразил надежду, что его визит в Украину, который планируется в ближайшие месяцы, придаст новый импульс отношениям.