"Нужны определенные условия": в АП объяснили, когда будет возможным референдум о вступлении в НАТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге.

Елисеев признал, что заявление президента Украины Петра Порошенко о необходимости проведения референдума по вопросу вступления в НАТО вызвало резонанс.

"Во-первых, я хотел бы сказать, что президент ничего нового не сказал. Глава государства повторил уже давно известную позицию о том, что последнее слово относительно вступления Украины в НАТО должно принадлежать украинскому народу", - заявил Елисеев.

"И именно в этом контексте следует воспринимать тот комментарий, который дал президент Украины по поводу перспектив референдума о НАТО немецкому изданию", - отметил Елисеев.

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"Но конечно, для того, чтобы состоялся референдум, нужны определенные условия. И конечно, решения и временные рамки проведения референдума будут зависеть от выполнения этих условий. И ключевое условие - это достижение Украиной достаточного соответствия критериям НАТО", - сказал Елисеев.

Как сообщал УНИАН, в интервью немецкой газете Berliner Morgenpost Порошенко заявил, что в Украине пройдет референдум по вопросу вступления страны в НАТО. По его словам, четыре года назад только 16% граждан поддерживали вступление Украины в Альянс, сейчас - 54%.

«Как президент я прислушиваюсь к мнению моего народа и буду проводить референдум по вопросу о вступлении в НАТО. И если украинцы проголосуют, я сделаю все возможное, чтобы достичь членства в Североатлантическом альянсе», - заявил Порошенко.