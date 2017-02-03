"Нужны определенные условия": в АП объяснили, когда будет возможным референдум о вступлении в НАТО
Заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев заявляет, что референдум о возможности присоединения Украины к Организации североатлантического договора (НАТО) необходимо проводить, когда Вооруженные силы будут отвечать критериям Альянса.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге.
Елисеев признал, что заявление президента Украины Петра Порошенко о необходимости проведения референдума по вопросу вступления в НАТО вызвало резонанс.
"Во-первых, я хотел бы сказать, что президент ничего нового не сказал. Глава государства повторил уже давно известную позицию о том, что последнее слово относительно вступления Украины в НАТО должно принадлежать украинскому народу", - заявил Елисеев.
"И именно в этом контексте следует воспринимать тот комментарий, который дал президент Украины по поводу перспектив референдума о НАТО немецкому изданию", - отметил Елисеев.
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"Но конечно, для того, чтобы состоялся референдум, нужны определенные условия. И конечно, решения и временные рамки проведения референдума будут зависеть от выполнения этих условий. И ключевое условие - это достижение Украиной достаточного соответствия критериям НАТО", - сказал Елисеев.
Как сообщал УНИАН, в интервью немецкой газете Berliner Morgenpost Порошенко заявил, что в Украине пройдет референдум по вопросу вступления страны в НАТО. По его словам, четыре года назад только 16% граждан поддерживали вступление Украины в Альянс, сейчас - 54%.
«Как президент я прислушиваюсь к мнению моего народа и буду проводить референдум по вопросу о вступлении в НАТО. И если украинцы проголосуют, я сделаю все возможное, чтобы достичь членства в Североатлантическом альянсе», - заявил Порошенко.